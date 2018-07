Insigne, le ultime sull'infortunio

Non desta preoccupazioni particolari l'infortunio che Lorenzo Insigne ha subito domenica, al 26' dell'amichevole tra il Napoli e il Chievo, l'ultimo test match per gli azzurri in Trentino.

L'attaccante azzurro è rimasto a terra dopo un pestone a centrocampo di Tanasijevic: le urla di dolore hanno ammutolito il pubblico sugli spalti, che poco prima aveva applaudito per l'assist che il talento di Frattamaggiore aveva servito per il gol di Verdi.

Infortunato al piede sinistro, Insigne è comunque uscito sulle sue gambe: esclusa la distorsione alla caviglia sinistra, l'allarme è rientrato nelle ore successive al match, vinto per 2-0 dalla squadra di Ancelotti grazie alle reti di Verdi e Tonelli.

SPORTAL.IT | 30-07-2018 10:25