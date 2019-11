Insigne-Napoli, la pace è un miraggio: chiesta multa superiore

La frattura tra il Napoli e Lorenzo Insigne si è tutt'altro che ricomposta. E di sicuro le novità che arrivano dal capoluogo partenopeo confermano che il rapporto è da ricostruire.

Non sarà infatti soltanto Allan a dover pagare, eventualmente, la multa del 50 per cento sullo stipendio mensile lordo. Il presidente del club campano, Aurelio De Laurentiis, ha chiesto la stessa sanzione anche per il capitano.

Le raccomandate, con ricevuta di ritorno, sono state spedite lunedì pomeriggio dalla sede dello studio di Bologna dell’avvocato Mattia Grassani: se riconosciuto colpevole, Insigne dovrà pagare 350mila euro lordi, contro i 200 mila che verranno trattenuti dallo stipendio del centrocampista brasiliano ex Udinese.

Attraverso le missive è stata chiesta l’attivazione del Collegio arbitrale per avviare i procedimenti con la richiesta di risarcimento che arriverà fino al 25 per cento dello stipendio mensile lordo per tutti i giocatori, a eccezione dei due sopracitati per i quali De Laurentiis chiederà il 50 per cento. Il giudizio del Collegio sarà inappellabile e dovrebbe arrivare entro la fine di febbraio.

Damiano Tommasi, presidente dell'Assocalciatori, ha spiegato la sua sulla vicenda. "E' una situazione strana, particolare. Noi abbiamo parlato con la squadra e ci siamo messi a disposizione. Ora bisognerà capire quali saranno le reali contestazioni della società. Perché io quella sera nello spogliatoio non c’ero e non posso sapere come siano andate le cose. E se qualcuno, da qualsiasi parte, abbia sbagliato" ha detto alla 'Gazzetta dello Sport' l'ex centrocampista di Hellas Verona e Roma, tra le altre.

Insigne, intanto, non è stato convocato per l'importante gara di Champions League che Meret e compagni affronteranno sul campo del Liverpool: l'attaccante soffre per una contusione al braccio destro che ne renderebbe problematico l'impiego.

SPORTAL.IT | 26-11-2019 11:21