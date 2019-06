Insigne populista? Il fratello va al contrattacco

Ne aveva parlato Maurizio Sarri in conferenza, pur senza citarlo esplicitamente, quando ha accennato ad alcuni giocatori del Napoli che in pubblico hanno dovuto dargli del traditore per opportunità, mentre poi in privato gli hanno scritto tutt’altro. E ne hanno parlato anche numerosi opinionisti e addetti ai lavori. Lorenzo Insigne di nuovo nell’occhio del ciclone. L’attaccante del Napoli e della nazionale, attualmente in vacanza a New York, è stato tirato in ballo – suo malgrado – in una nuova polemica.

Il Tweet del fratello – In sua difesa si è lanciato il fratello Antonio, che ha prima ripreso sul suo profilo Instagram un passo dell’intervento dell’ex allenatore e talent scout Gianni Di Marzio all’emittente napoletana Radio Marte – “Insigne e quel traditore in pubblico a Sarri? Si fanno dichiarazioni da populisti, per poi tenersi buono l’allenatore in privato” – e ci ha poi aggiunto un commento pungente: “Purtroppo o per fortuna non è paraculo come molti di voi che parlate e scrivete solo ca….e. Forza Napoli sempre…”.

Le reazioni – Non è la prima volta che Insigne finisce nel mirino della critica e non è neppure la prima volta che i suoi familiari lo difendono a spada tratta. Anche i tifosi sono dalla parte del calciatore, come dimostrano i messaggi in calce al post del fratello Antonio. “Diglielo! Solo la maglia!”, ha scritto Stany. “Antonio noi tifosi veri lo sappiamo benissimo quanto Lorenzo ci tenga alla maglia del Napoli, ora questo signore chiamato Maurizio Sarri vorrebbe screditare la società intera, ma come afferma un famoso detto napoletano: ‘cca nisciuno è fesso”, ha aggiunto Checco. Insomma, l’intervento in tackle del fratello di Insigne sembra aver spazzato via le polemiche.

SPORTEVAI | 21-06-2019 10:53