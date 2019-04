Insigne prepara l'addio, l'ira dei napoletani sul web

Da napoletano e capitano è forse il giocatore più rappresentativo della squadra di Carlo Ancelotti, ma da un po’ di tempo a questa parte non tutto sembra andare per il verso giusto. Già qualche settimana fa le parole di Insigne hanno spaventato il Napoli, con un possibile addio in futuro. Quelle rilasciate in una intervista al Corriere dello Sport non hanno fatto altro che acuire il problema, e non era difficile prevedere che i tifosi del club di De Laurentiis non avrebbero gradito.

La rete contro Lorenzo – I sostenitori azzurri hanno commentato con rabbia quanto affermato dal numero 24. C’è chi lo ritiene una delusione scrivendo “Semplicemente: Bah! E menomale che ti hanno dato la fascia di capitano da poco. Pensavo che le parole dette a Sassuolo fossero dettate dalla rabbia del momento. Pronunciarle a freddo hanno tutt’altro sapore. Grande delusione Lorè” e chi invece prevede una contestazione alla prima occasione utile affermando “I fischi a Insigne sono scontatissimi nelle prossime partite casalinghe”.

Raiola nel mirino – Insigne ha dichiarato che nelle sue scelte Mino Raiola non influsice e che lo reputa uno dei migliori procuratori del mondo, ma per i tifosi è invece proprio lui il colpevole di questa situazione. Ecco cosa si legge su Twitter: “Che poi ci stiamo cadendo come i fessi nella trappola di Raiola. Ora si parlerà solo delle parole di Insigne. Che genio Lorenzo, prima si lamenta delle critiche e poi fa certe dichiarazioni che lo espongono a critiche ancora più forti”. C’è anche chi rincara la dose scaricando entrambi con “Signori e signori, Mino Raiola l’ha preparato per bene. Lore, statti bene!”.

SPORTEVAI | 06-04-2019 09:44