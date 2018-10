Insigne racconta i segreti del suo momento magico

Lorenzo Insigne decisivo anche in Napoli-Sassuolo e, nel dopo gara del San Paolo, il talento di Frattamaggiore ha voluto analizzare ai microfoni di Sky Sport il suo momento d'oro.

Cosa ha di speciale quest'annata?

"Sono più sereno, ho la fiducia del mister ma soprattutto dei miei compagni, che mi danno tanta fiducia e io cerco di ricambiare sempre questa fiducia in campo con sacrificio per i miei compagni e cercare di fare gol".

Dicci da dove nasce questa fiducia.

"La fiducia l'ho sempre avuta, però il Mister mi ha messo un po' più vicino alla porta facendomi risparmiare un po' di fatica in fase difensiva, mi ha chiesto di essere molto preciso e cattivo sotto porta. Mi sto applicando per fare sempre gol, ma anche se non faccio gol l'importante è fare prestazioni importanti e arrivare alla vittoria".

Ti diverti di più adesso?

"Sì, sono più sereno, sono più spensierato e poi sono contento che faccio gol, perché i tifosi si aspettano sempre tanto da me e spero di ricambiarli sempre con un gol".

Sei partito dalla panchina, poi sei entrato e hai fatto gol.

"Io sto vivendo un bel periodo e spero di continuare così, spero di fare sempre gol. Io però al di là dei gol, spero che il Napoli possa arrivare fino in fondo in tutte le competizioni".

Adesso c'è la Nazionale; ne hai parlato con Allan, visto che si parla di un suo futuro con la maglia dell'Italia.

"Sono contento se lo possiamo 'acquistare', se così si può dire, perché è un grande giocatore e non perché gioca con me. Però ha tanta cattiveria in mezzo al campo e aiuta tanto in fase di non possesso. Poi spetta a lui decidere, è una scelta sua personale e spero che faccia la scelta migliore per lui".

SPORTAL.IT | 07-10-2018 20:40