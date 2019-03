Insigne salva Ancelotti, ma il Napoli delude

Sassuolo-Napoli 1-1 è un punto guadagnato per la squadra partenopea, visto che il pareggio arriva a pochi minuti dal termine della partita. Ma ovviamente è un pessimo risultato per gli uomini di Carlo Ancelotti, arrivato oltretutto contro un avversario alle prese con qualche assenza di peso (a partire dal portiere titolare Consigli). E invece a sognare il colpaccio è proprio la formazione di Roberto De Zerbi, in vantaggio con il redivivo Domenico Berardi e raggiunto in extremis da Lorenzo Insigne.

Già il primo tempo anticipa il tema del match, con il Napoli che prova a giocare ma il Sassuolo che si rende più pericoloso sottoporta: al quarto d’ora è infatti Duncan a costringere Ospina alla parata di pugno, mentre qualche minuto dopo Boga elude la marcatura di Chiriches ma sbaglia mira al momento della conclusione. Il Napoli (in cui Ancelotti rinuncia contemporaneamente a Zielinski, Callejon e Milik per lanciare Verdi, Ounas e Mertens) si vede solo dopo la mezz’ora: Pegolo respinge di piede su conclusione di Insigne, Verdi invece spara sopra la traversa su buon pallone crossato da Ghoulam. Ma prima dell’intervallo è ancora il Sassuolo a far tremare i partenopei, con un gran sinistro di Rogerio.

Il gol, insomma, non sarebbe demeritato per i neroverdi. E a inizio ripresa arriva: l’azione parte da Duncan, che apre verso Lirola, sul cross Allan non riesce a liberare e Berardi va al tiro. Nè Ospina, né Luperto (subentrato a Chiriches) riescono a intervenire e al 52′ il Sassuolo è in vantaggio. Ma dopo una maxi disattenzione collettiva del Napoli. Solo a questo punto si risveglia la squadra ospite: dopo Koulibaly si rende pericoloso Milik, gettato nella mischia da Ancelotti al posto di un Verdi non in grande spolvero. Nel finale il Sassuolo prova anche a raddoppiare con Magnanelli e Duncan, ma subisce poi gol all’86’, quando lo stesso Magnanelli non riesce a liberare l’area su azione di Ghoulam, Insigne piomba sulla palla vagante e fa 1-1. Un guizzo personale del capitano: è una delle poche buone notizie di serata.

SPORTAL.IT | 10-03-2019 20:25