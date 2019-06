Lorenzo Insigne in dubbio per Grecia-Italia. Il capitano del Napoli dopo un colpo subito da Izzo si è fermato in allenamento e potrebbe saltare per precauzione la partita con gli ellenici in programma sabato.

L'attaccante campano, uscito dagli spogliatoi con una vistosa fasciatura alla tibia destra è apparso in ogni caso sereno: non dovrebbe essere nulla di particolarmente grave.

SPORTAL.IT | 04-06-2019 11:25