Insigne, vicino il colpo di scena: le parole che spaventano il Napoli

Resta aperto a tutte le possibilità il futuro di Lorenzo Insigne. Con il cambio di procuratore (è in arrivo Mino Raiola) l'attaccante di Frattamaggiore potrebbe presto salutare ilNapoli per cercare fortuna in club più blasonati.

Le parole dell'agente italo-olandese, riprese dal Corriere dello Sport, preoccupano tutto l'ambiente: "Insigne? A bocce ferme parlerò con Aurelio De Laurentiis". Il colpo di scena è nell'aria: al capitano sono interessate da tempo Paris Saint Germain, Manchester United, Liverpool e Arsenal, e un'eventuale offerta da parte di un top club europeo sarebbe accettata di buon grado dal giocatore. Insigne è per ora blindato con un contratto in scadenza fino al 2022, a 4,5 milioni di euro a stagione. Ma una grande offerta potrebbe spingerlo a salutare il Vesuvio.

Risuona ancora il suo sfogo all'uscita dallo stadio di Reggio Emilia dopo l'1-1 con il Sassuolo: "Come tutti sanno, a Napoli ho sempre ricevuto critiche – le sue parole in zona mista riportate da 'Radio Kiss Kiss Napoli' – Se mi si accetta così, bene, altrimenti non posso farci nulla. Forse alla gente non è arrivato al cento per cento il messaggio di quanto io ci tenga a questa maglia. Non ho nulla da dire e non voglio fare polemica, ho un carattere particolare: a volte ho sbagliato e ho chiesto scusa, è giusto se il tifoso critica. Più di così non posso fare, ho sbagliato un rigore e mi dispiace. Finché starò qua, darò il massimo".

Un malumore che ha origini lontane. Il giocatore è stato più volte ripreso in campo da Ancelotti, e non ha digerito l'esclusione in Europa League contro il Salisbugo. "Qui vengo sempre criticato. Non voglio fare polemica ma sono l'unico che viene sempre preso di mira quando non segna o non fa prestazioni di livello. Questa cosa mi fa un po' male". Insigne è finito sotto accusa anche per il rigore sbagliato contro la Juventus: "Più di così non posso fare, tutti possono sbagliare un rigore".

Se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile vicina ai 100 milioni di euro, Insigne potrebbe salutare la società in cui milita da quando aveva 12 anni, con le parentesi alla Cavese, al Foggia e al Pescara. L'attaccante dei partenopei, a differenza di altri elementi come Koulibaly, che rappresenta il pilastro del progetto futuro, non sarebbe considerato incedibile da Aurelio De Laurentiis.

