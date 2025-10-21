Le cronache riportano di un confronto, alquanto acceso, alla Continassa in attesa di un evento quale Real Madrid-Juventus, non una partita come le altre, imparagonabile a quanto sarebbe dovuto essere il match di campionato contro il Como, trascinato da un Nico Paz sempre più al centro di un progetto ambizioso, non in Italia. Igor Tudor c‘è, Damien Comolli anche. E a due mesi e più dall’avvio del campionato c’è da domandarsi se concretamente la Juventus, già nel mirino della Uefa, può permettersi questo e altro a livello finanziario. Può permettersi di accollarsi l’ingaggio di un allenatore senza aver risolto il contratto dopo quanto avvenuto con Thiago Motta? Ha davvero un nome di primissima fascia in grado di imprimere quel cambiamento alla squadra?

Juventus, esoneri troppo costosi

Spalletti, Mancini, Palladino sono gli allenatori liberi, forse disponibili (non è affatto scontato) a subentrare qualora Tudor dovesse rescindere. Perché l’unica strada possibile è quella. Il tecnico, ex Juve e vice Pirlo all’epoca della soluzione interna, percepisce un ingaggio pari a 8 milioni di euro e vanta un contratto in scadenza nel 2027 con opzione per un’altra stagione. Con lui il suo staff, che ovviamente va remunerato per quanto stabilito stando agli accordi.

Thiago Motta vs Igor Tudor

E Thiago Motta? Il mancato ingaggio con le possibili società, interessate in passato al tecnico italobrasiliano ex Bologna, hanno comportato un impatto da non sottovalutare. L’allenatore scelto all’epoca di Cristiano Giuntoli è ancora sotto contratto fino a giugno 2027 – se non si troverà prima un accordo per la rescissione la Juventus continuerà a pagare regolarmente sia lui sia il suo staff e il costo complessivo lordo si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Per alleggerire il bilancio finita sotto osservazione e analisi da parte della Uefa, la società dovrebbe evitare anche questo onere con una risoluzione consensuale.