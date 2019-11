Instagram, è lite tra Salvini e Suso

È diventato il primo capro espiatorio per i milanisti delusi, ma ora Suso non sembra più disposto ad accettare passivamente le critiche che, soprattutto sui social, gli piovono costantemente addosso.

SALVINI AL VELENO. Soprattutto se a sparare contro di lui è Matteo Salvini, tifoso del Milan che nelle ultime stagioni ha sfruttato spesso la vetrina del web per attaccare allenatori e giocatori rossoneri.

Suso, però, ieri ha risposto al leader della Lega con un botta e risposta su Instagram che in breve tempo ha fatto il giro della rete. L’occasione è nata dagli auguri di compleanno che il Milan ha rivolto ieri al giocatore spagnolo: un post molto semplice su Instagram, con una foto di Suso durante un allenamento mentre calcia il pallone. Tra i commenti, dopo un po’, compare anche quello di Salvini.

“Nella speranza che Babbo Natale di porti un poi di velocità, di grinta e di voglia di giocare”, scrive l’ex ministro con una battuta velenosa da hater. Dopo qualche ora, però, ecco quello che non ti aspetti.

LA RISPOSTA. Tra i commenti, infatti, spunta anche la risposta dello stesso Suso, che di certo non la tocca piano. Starà anche vivendo un periodo di crisi in campo, ma con le parole lo spagnolo mostra di saperci fare. “Grazie – scrive l’esterno ex Genoa – Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta e di voglia di amministrare meglio, molto meglio, un paese che amo”.

Boom. Una risposta per le rime che non passa inosservata tra i tifosi. In breve lo screenshot dello scambio fa il giro della rete, suscitando commenti di ogni tipo, soprattutto da parte di chi non ama il politico della Lega.

“Da oggi io AMO Suso…e lo dico da juventino…”, scrive Marco. “Mai avrei pensato di avere come idolo un giocatore del Milan. Viva Suso!”, aggiunge Valeria, mentre Emiliano parte da un grande classico del web: “Qualcuno ha già detto la sinistra riparta da Suso?”.

