Insulti a Marcelo: offerta imminente della Juventus

Marcelo fa un altro passo verso la Juventus. Il Real Madrid domenica ha perso clamorosamente in casa contro il Girona e ha forse detto definitivamente addio al titolo (il Barcellona è a +9): sotto accusa sono finiti diversi elementi della formazione di Solari, e tra i più bersagliati c'è proprio il terzino brasiliano, apparso fuori forma e sottotono, quasi svogliato, durante la partita.

Oltre ai media il vero tiro al bersaglio si è verificato sui social, con i tifosi dei blancos che hanno duramente criticato (e molti insultato) l'esterno verdeoro. Molti hanno fatto un paragone con il più giovane Reguilon, che nel suo ruolo si sta comportando decisamente meglio. Marcelo, scocciato, ha risposto così sulla sua pagina Instagram: "Tutta colpa mia. Andiamo avanti", ha scritto ironicamente.

La spaccatura con l'ambiente è sempre più evidente e la Juventus ne vuole approfittare.Secondo Sportmediaset i bianconeri potrebbero offrire a Florentino Perez una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro, e per il difensore, che non vede l'ora di riabbracciare Cristiano Ronaldo, sarebbe pronto un ingaggio da 8 milioni a stagione. Se arriva Marcelo giungerà al termine l'esperienza di Alex Sandro, che è nel mirino di diverse squadre di Premier League tra cui il Manchester City.

Dall'Inghilterra sono arrivate intanto le lodi dell'ex tecnico dell'Arsenal Arsene Wenger per l'acquisto di Ramsey: "L'acquisto di Ramsey da parte della Juve è un'operazione grandiosa perché lui è un ottimo giocatore. Di centrocampisti con le sue qualità non ce ne sono molti perché è bravo a inserirsi in zona gol e a segnare, ma dà anche un bel contributo a livello di corsa e quantità. È una mezzala completa di quelle che trovi in tutte le zone del campo e in ogni momento della gara. Per l'Arsenal si tratta di una grave perdita, mentre per la Juventus, che ha concluso un'operazione importantissima, è un'opportunità davvero interessante", le sue parole riportate dal Corriere dello Sport.

SPORTAL.IT | 18-02-2019 10:20