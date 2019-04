Insulti alla Lucarelli, cestista fuori squadra

Un’altra puntata del tormentato rapporto tra i social e i protagonisti del mondo dello sport e dello spettacolo arriva da Cagliari. Andrea Rovatti, giocatore di basket di 22 anni in forza alla Dinamo Academy, militante in Serie A2, è stato infatti messo addirittura fuori squadra dalla propria società a causa di un commento offensivo postato su Instagram.

La destinataria era Selvaggia Lucarelli, popolare blogger, opinionista e personaggio televisivo.

Rovatti si è lasciato andare a un insulto sessista commentando la presa di posizione della Lucarelli in merito a una puntata del programma 'Le Iene' andata in onda martedì che ha affrontato un tema molto di moda al momento, quello del ‘blue whale’ e della ‘black out challenge’, ovvero la sfida online tra i più giovani..

Lucarelli ha subito riconosciuto il profilo di Rovatti e ha reso immediatamente pubblica la vicenda, ricevendo le scuse della società cagliaritana che si è poi attivata per punire il proprio tesserato.

“La Hertz Cagliari Dinamo Academy – si legge in una nota – si dissocia fermamente dalla condotta dell’atleta Andrea Rovatti e si scusa a nome di tutta la società e della squadra con la giornalista Selvaggia Lucarelli, per un’azione inaccettabile a cui il club è totalmente estraneo e di cui l’autore si assume piena responsabilità personale. Il club comunica anche che l’atleta rossoblu è stato messo fuori squadra ed è stato multato in conseguenza di una condotta del tutto contraria ai valori su cui si fondano imprescindibilmente lo spirito e l’attività della società, dentro e fuori dal campo”.

Tardive e comunque ritenute non sufficienti per evitare il provvedimento le scuse di Rovatti: “Il mio commento è ingiustificabile e inqualificabile”.

Non è la prima volta che la giurata di “Ballando con le stelle” prende nel mirino 'Le Iene', ricedendo spesso insulti di vario genere sui propri profili social.

SPORTAL.IT | 04-04-2019 14:57