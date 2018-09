Insulti e petardi: notte da incubo per la Juve e Cristiano Ronaldo

Notte insonne per la Juventus a Valencia. Una ventina di tifosi incapucciati ha turbato il sonno dei giocatori bianconeri, che in serata sono attesi al Mestalla in vista della partita contro gli spagnoli, gara d'esordio in Champions League.

Secondo quanto riporta il quotidiano "Las Provincias", poco dopo mezzanotte i tifosi hanno fatto scoppiare alcuni petardi nei pressi dell'hotel Westin dove alloggiano i campioni d'Italia, e hanno intonato alcuni cori offensivi nei confronti della squadra di Massimiliano Allegri. Tra i più bersagliati c'è l'avversario più temuto, Cristiano Ronaldo, al debutto assoluto con la maglia della Juventus nella massima competizione continentale.

Schiamazzi, tamburi, striscioni e fuochi d'artificio hanno infastidito CR7 e compagni, tanto che è dovuta intervenire la polizia. Gli agenti, allertati, sono accorsi sul posto e hanno allestito un cordone di sicurezza fino alle 7 del mattino. Aperta una indagine: la polizia ha preso in esame le immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona antistante l'hotel per cercare di identificare i colpevoli.

Allegri è pronto a schierare un 4-3-3 con il tridente Ronaldo-Mandzukic e uno tra Douglas Costa e Bernardeschi. Pjanic regista a centrocampo, con lui ci sono Khedira e Matuidi. In difesa la coppia di centrali è composta da Chiellini e Bonucci.

Probabili formazioni. Ore 21

VALENCIA (4-4-2): Domenech; Piccini, Gabriel, Diakhaby, Gaya; Soler, Parejo, Wass, Guedes; Rodrigo, Gameiro. A disposizione: Neto, Murillo, Vezo, Torres, Cheryshev, Santi Mina, Batshuayi. Allenatore: Marcelino.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Cancelo; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic. A disposizione: Perin, Alex Sandro, Benatia, Emre Can, Bentancur, Douglas Costa, Dybala. Allenatore: Massimiliano Allegri.

SPORTAL.IT | 19-09-2018 11:15