Insulti razzisti a Juan Jesus: la Roma caccia un tifoso

"Scimmione n…, stai meglio in un giardino zoologico": questo è solo uno degli insulti razzisti che un tifoso della Roma ha rivolto su Instagram nei confonti del difensore giallorosso Juan Jesus. Invettive che il centrale brasiliano ha deciso di ripubblicare, con tanto di screenshot, sul proprio profilo, rivolgendosi poi direttamente al club capitolino: "Sapete già cosa fare con un tifoso così. Orgoglioso di essere quello che sono".

La Roma è intervenuta subito, ha segnalato l'account dell'utente alla Polizia e a Instagram annunciando il "daspo a vita" del responsabile dalle partite dei giallorossi. A comunicarlo la stessa società sul suo profilo Twitter.

"Il gestore questo account Instagram ha inviato insulti razzisti disgustosi a Juan Jesus, attraverso un messaggio diretto – scrive il club giallorosso -. Abbiamo segnalato l'account alla Polizia e a Instagram. La persona responsabile sarà daspata a vita dalle partite dell'As Roma. #NoToRacism".

Il club ha deciso di seguire gli esempi arrivati dall'estero, soprattutto in Inghilterra, per episodi simili: i tifosi sono stati banditi dallo stadio, o inibiti per anni a seguire le partite dal vivo.

La serie A cerca così di dare i primi segnali di contrasto al razzismo dopo le settimane di silenzio seguite agli ululati contro Kessié, Lukaku e Dalbert. Episodi stigmatizzati dal presidente della Fifa Infantino ma che non erano stati sanzionati dal giudice sportivo.

"In Italia la situazione del razzismo non è migliorata e questo è grave. Bisogna combatterlo con l'educazione, condannando, parlandone, non si può avere razzismo nella società e nel calcio".

"Bisogna identificare i responsabili e buttarli fuori dagli stadi. E' una situazione inaccettabile. La situazione non mai è migliorata: ogni volta che succede qualche cosa ne parlano tutti, poi si tende a dimenticare. Bisogna invece esser pesanti e combattere il razzismo, senza abbassare mai la guardia, con pene esemplari", aveva detto Infantino.

