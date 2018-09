Inter, a Bologna possibile crocevia per Lautaro Martinez

L'Inter riparte da Bologna dopo un inizio di campionato molto complicato e caratterizzato da un solo punto in due partite (frutto del pareggio con il Torino, dopo la sconfitta sul campo del Sassuolo). Tra i giocatori che meno hanno inciso tra i nerazzurri c'è proprio uno dei giocatori più attesi dopo un precampionato spettacolare: Lautaro Martinez.

L'argentino è stato schierato titolare al Mapei Stadium senza incidere, quindi è subentrato nel finale della sfida con i granata che ormai avevano già ultimato la propria rimonta. La trasferta del Dall'Ara potrebbe quindi rappresentare già un crocevia importante della sua prima stagione alla Beneamata.

Il numero 10 partirà ancora dalla panchina (Luciano Spalletti punta a proporre un 3-4-2-1 con Nainggolan e Perisic ad agire dietro Icardi), ma lo stadio sembra quello giusto per sbloccarsi. Ci sono infatti due precedenti da rilevare, entrambi sudamericani come lui. Anche se hanno inciso in maniera piuttosto diversa sulla storia del Biscione.

A Bologna arrivò infatti il primo gol italiano e interista di Ronaldo, in un 4-2 nella seconda giornata del 1997-'98. Lo stesso stadio vide però anche l'unica rete di Gabigol, altro giovane di grande speranze che però non sono mai state mantenute.

La speranza di Lautaro è quella, magari, di collocarsi nel mezzo tra i due predecessori…

SPORTAL.IT | 01-09-2018 12:30