Inter a due facce, ma vincente: Champions vicina

L’Inter risponde a Milan e Roma, vittoriose negli anticipi del sabato, e mantiene la barra dritta nella corsa a un posto nella prossima Champions League. I nerazzurri passano 3-1 a Frosinone e salgono a 60 punti, conservando saldamente il terzo posto con tre punti di vantaggio sui cugini e ben sei sui giallorossi, che oggi sarebbero fuori dalla Champions. Passo avanti molto importante quindi per Icardi e compagni, che sabato si giocheranno a San Siro qualcosa di molto simile a un match point, ospitando a San Siro proprio la Roma dell’ex Ranieri.

Si ferma invece dopo due successi consecutivi la corsa dei ciociari che restano a 23 punti, ma conservano qualche speranza di tornare in corsa per la salvezza.

Partita a due facce per l’Inter, che ha controllato la gara senza affanni per tutta la prima ora, capitalizzando due delle poche occasioni create. Al 20’ Nainggolan ha schiacciato in rete di testa un cross dalla destra di D’Ambrosio, tra i migliori dei nerazzurri, mentre al 34’ Chibsah ha strattonato in area Skriniar mandando dal dischetto Perisic che ha siglato lo 0-2. Prima dell’intervallo Sportiello nega il 3-0 a Politano, parata che si rivelerà decisiva in vista di una ripresa diversa.

Se infatti sarà inesistente la reazione di un Frosinone quasi rassegnato, ma che è stato di fatto rianimato nel secondo tempo da un’Inter tutt’altro che famelica e convinta che potesse bastare gestire il doppio vantaggio per tutta la seconda porzione di gara. Niente affatto perché la squadra di Baroni ha mostrato almeno di avere molto cuore, riaprendo tutto al 16’ con un tiro dal limite di Cassata, passato tra le gambe di de Vrij, ha sorpreso Handanovic. Qui è iniziata un’altra partita, che ha visto il Frosinone attaccare con generosità, ma poca pericolosità, eccetto una punizione di Ciano, e l’Inter cercare di sfruttare le ripartenze per chiudere i conti, missione centrata solo al 94’ con Vecino, su assist di Icardi.

SPORTAL.IT | 14-04-2019 22:35