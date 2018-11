Inter, a gennaio arriva un altro terzino

Non bastano Vrsalijko e Asamoah più D’Ambrosio e Dalbert: l’Inter vuol mettere la freccia sulle fasce e sta puntando ad un altro terzino. Un vecchio pallino, per la verità, perchè già in estate era una delle prime scelte di Spalletti. Si tratta di Matteo Darmian che a gennaio potrebbe lasciare il Manchester United e vestire la maglia rossonera. Che la trattativa sia avviata lo rivela The Sun che scrive di come i Red Devils siano disposti a lasciar partire l’esterno se l’Inter offre una cifra dignitosa.L’ex Torino arrivò in Premier per 12,9 milioni di sterline ma ha sempre vissuto stagionali altalenanti con la maglia del Manchester. Mourinho lo stima ma l’ha utilizzato pochissimo quest’anno: esclusa la prima giornata di campionato contro il Leicester, non ha più giocato, da qui il desiderio di tornare in Italia. Operazione possibile e fattibile perchè il suo contratto scade a giugno, c’è un’opzione di un anno per rinnovare ma manca l’intesa. Meglio cederlo subito che perderlo poi gratis. Anche la Roma è interessata al giocatore ma Darmian sente più il fascino nerazzurro.

L’AMMISSIONE – A luglio, in merito all’interessamento dell’Inter, al termine del match dell’International Champions Cup tra Manchester United e Milan ammise: “Qualcosa di vero sicuramente c’è. Adesso vediamo quello che succede in queste settimane, la possibilità di tornare in Italia è concreta”. Lo stesso Mourinho non gli sbarrò le porte:”Matteo vuole andarsene, aspettiamo l’offerta giusta. Credo che quando capita così è giusto che, con una giusta offerta, si accontenti il giocatore. È giusto che segua il suo istinto. Finora, però, non siamo mai stati vicini ad accettare le proposte arrivate”. Infatti l’affare non si concretizzò ma adesso i presupposti ci sono tutti. Il 28enne terzino guadagna 3 milioni netti all’anno e l’Inter è disposta a confermargli l’ingaggio con un quadriennale.

SPORTEVAI | 10-11-2018 10:21