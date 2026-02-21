Inter a Lecce senza tre big: dopo il caso Bastoni e il ko in Champions l’appello di Chivu, quando torna Lautaro

Nerazzurri in emergenza senza Lautaro, Calhanoglu e Barella: Chivu vuol cancellare veleni e polemiche e difendere il primato e restare in corsa.

Se Antonio Conte è in emergenza totale con il Napoli a causa di quasi 35 infortuni complessivi dall’inizio della stagione, è arrivato ora il primo banco di prova anche per l’Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri si presenteranno a Lecce senza tre colonne come Lautaro, Calhanoglu e Barella. Assenze pesanti che obbligano il tecnico dell’Inter a rivedere piani e gerarchie proprio nel momento chiave della stagione dopo i veleni del derby d’Italia e il ko in Champions. In passato i nerazzurri hanno già saputo reagire a situazioni simili, come nella vittoria europea di Dortmund, ma stavolta l’equilibrio è ancora più delicato. La probabile formazione dell’Inter contro il Lecce. Chivu, rimasto in silenzio ieri alla vigilia della gara, ha fatto quadrato col gruppo e ha chiesto una cosa ai suoi: comportamento esemplare in campo e fuori, niente polemiche, dichiarazioni misurate in sala stampa.

Lautaro: stop di quattro settimane

Dopo l’infortunio in Champions sul campo del Bodo Glimt, gli esami hanno escluso lesioni al soleo per Lautaro, ma il risentimento muscolare impone prudenza: almeno quattro settimane di stop. Salterà le sfide di campionato contro Lecce, Genoa, Milan e Atalanta, oltre agli impegni di Coppa Italia e Champions.

Il rientro resta incerto: possibile rivederlo dopo la sosta di marzo, ma pesa anche l’impegno dell’Argentina nella finalissima contro la Spagna in Qatar. Un nodo che preoccupa l’Inter, già irritata per le condizioni del campo sintetico di Bodø che avrebbero inciso sull’infortunio.

Pio Esposito, freschezza e gol

Senza il capitano l’attacco potrebbe affidarsi alla vitalità di Pio Esposito. Il giovane ha già lasciato il segno sia contro la Juve sia in Norvegia e potrebbe partire titolare accanto a Thuram. L’idea è sfruttare la sua energia dall’inizio, con Bonny pronto a subentrare nella ripresa per gestire le forze in vista della Champions.

Esposito aveva già deciso la gara d’andata contro il Lecce a San Siro: ora punta a ripetersi al Via del Mare, migliorando un bottino che dice 7 reti stagionali, 4 in campionato. Il suo rendimento può essere determinante nella corsa scudetto.

L’appello di Chivu

Accanto a Esposito, Chivu si affida a giocatori cresciuti molto rispetto alla scorsa stagione come Dimarco e Zielinski. Il primo torna riposato dopo il turnover europeo, il secondo ha smaltito un affaticamento e riprende in mano la regia. L’obiettivo è isolare per qualche ora la tensione della Champions e mantenere alta la concentrazione sul campionato.

I numeri sorridono all’Inter: 20 vittorie nelle prime 25 giornate di Serie A, un ritmo mai visto prima nella storia del club. Contro le squadre di medio-bassa classifica i nerazzurri si sono dimostrati solidi e concreti. Ora è il momento di confermare quella superiorità.

Lecce-Inter, i nerazzurri a caccia del riscatto dopo la Champions

Lecce-Inter diventa così un banco di prova decisivo. La trasferta di Lecce diventa così un crocevia inatteso dopo il ko in Champions: senza i suoi leader, l’Inter deve trovare nuove energie e nuovi trascinatori per difendere il primato in Serie A (+7 sul Milan) e restare competitiva in Europa per la gara di ritorno contro il Bodo Glimt.

