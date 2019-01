Inter a nervi tesi: il Toro vince e apre la crisi nerazzurra

Quinta, pesantissima sconfitta in campionato per l’Inter, che passa da una bestia nera all’altra. Dopo il Sassuolo, imbattuto contro i nerazzurri nelle ultime cinque partite, anche il Torino fa male a Spalletti, bissando l’1-0 della scorsa stagione e i due pareggi ottenuti a San Siro tra lo scorso campionato e la seconda d’andata di quello attuale. A mettere in ginocchio Icardi e compagni è un colpo di testa di Armando Izzo al 35’ del primo tempo, che legittima l’ottima partita del Toro. L’ex Mazzarri serve quindi un’altra rivincita e avvicina i granata alla zona Europa League, mentre l’Inter non accorcia sul Napoli e deve anzi guardarsi le spalle dalle pretendenti al quarto posto.

Non ha pagato la rivoluzione voluta da Spalletti, che oltre al “ribelle” Perisic ha tenuto in panchina anche Politano, varando un 3-4-1-2 con Joao Mario alle spalle di Icardi e Martinez che ha prodotto ben poco in termini di occasioni. Sterile la supremazia dell’Inter nei primi 25 minuti, il Torino è cresciuto alla distanza prima di trovare il vantaggio e poi gestito senza affanni la fumosa reazione degli avversari, che non si è davvero mai concretizzata. Vani anche gli ingressi di Nainggolan e Politano, quest’ultimo unico davvero pericoloso, ma anche espulso nel finale per proteste.

La sconfitta si unisce all’altra pessima notizia arrivata nel pre-partita sulla richiesta di cessione da parte di Ivan Perisic. Voci sui possibili “mal di pancia” del croato giravano da tempo e si erano intensificate in mattinata grazie all’indiscrezione de La Gazzetta dello Sport sulla decisione, poi realmente concretizzatasi, di Spalletti di non far giocare Perisic contro il Torino, proprio perché l’esterno aveva chiesto la cessione a chiare lettere.

Uno scenario, questo, confermato prima del via della gara dall’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta: “Perisic ha manifestato la volontà di essere ceduto, dobbiamo provare ad accontentarlo, ma nel rispetto di quelli che sono gli interessi del club” le parole dell’ex dirigente della Juventus, che poi non ha negato i contatti con il Dalian Yifang per uno scambio tra Antonio Candreva e Yannick Carrasco.



