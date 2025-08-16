Inter, Acerbi, dal gol al Barcellona al no a Spalletti: oggi per i tifosi è una zavorra

Acerbi, eroe contro il Barça ma criticato dai tifosi dopo il “no” alla Nazionale ed errori fuori dal campo: età e prestazioni al centro del caso

Sembrava essere diventato l’eroe eterno quando al 93′ aveva segnato la rete del pareggio contro il Barcellona. Con quell’esultanza a torso nudo divenuta iconica a San Siro nella notte della gloria che portò all’accesso in Finale di Champions. Ma Francesco Acerbi, oggi 37enne, è a un bivio della sua carriera all’Inter dopo un’estate più che turbolenta: dal no alla chiamata di Spalletti in Nazionale ai nervi tesi con un tifoso del PSG minacciato di percosse dal difensore stesso. I tifosi dell’Inter lo hanno già scaricato sul web e sperano ancora in qualche rinforzo in più sul mercato che possa ringiovanire la rosa e dare maggiori garanzie nel corso della prossima stagione.

Leoni al Liverpool scatena i tifosi dell’Inter

Dopo essere sfumato uno dei principali obiettivi di mercato dell’Inter, con Giovanni Leoni al Liverpool, i tifosi nerazzurri non si sentono più al sicuro con Acerbi in campo anche nella prossima stagione. C’è chi scrive: “Ma è mai possibile che ci siamo fatti sfuggire un difensore 20enne che diventerà il futuro della Nazionale italiana per tenere in rosa ancora gente come Acerbi a 37 anni?”.

E ancora: “Oggi porto mio figlio a Bari a vedere la beneamata. Gli avevo promesso che avrebbe visto Lookman. Poi gli avevo promesso che forse avrebbe visto Leoni, poi Kone. Stamattina gli ho detto che vedrà Acerbi, Mikytarian e Asslani titolare…”

Non si placano gli animi sul web: “Acerbi che se la vede con Doue Kvara e Dembele sappiamo come è andata. Sono due grandi giocatori che hanno dato tanto all’Inter ma non puoi pensare di iniziare una stagione di vertice con loro titolari.”

E infine: “E anche quest’anno si svecchia la difesa l’anno prossimo. Faremo affidamento su Acerbi (37 anni) e DeVrij (33 anni) per questa stagione. Auguroni…”

I tifosi nerazzurri criticano Acerbi

Dopo una stagione di gloria vissuta dal 37enne dell’Inter alle critiche estive che ancora non accennano a placarsi: “Dire che Acerbi e DeVrij mangiano in testa ad altri è una cosa molto opinabile, parliamo di stagioni da 60 partite a 38,37 e 36 anni non puoi avere ciò che ti dà un giovane, questi sono i fatti. Senza contare i problemi fisici “fisiologici” che si hanno a quell’età.”

E ancora, continuano le critiche a Francesco Acerbi: “Personalmente le questioni Lookman, Leoni e ora Kone mi fanno un po’ riflettere che al Inter idee non sono definitive ma volubile, fare un’altra stagione con Acerbi e De Vrji è deleterio.”

Non si placano i tifosi nerazzurri: “Ma per me Acerbi ora è solo zavorra, non siamo stati in grado di prendere Leoni ed è impensabile iniziare un’altra stagione con un 37enne in pensione”.

E infine: “Qual’è il problema. Ci facciamo un’altra stagione con DeVrij, Acerbi, Pavard Bisseck e Bastoni che sono lenti, si scaricherà la colpa su Chivu perché deve passare difesa a 4 (come se si risolverebbe il problema) stavolta non arriveremo nemmeno in Champions.”

