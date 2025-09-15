Inter: Adani torna ad attaccare Marotta e bacchetta anche Chivu. Novità su Moratti

L’opinionista critica nuovamente il mercato nerazzurro, ma sottolinea anche i limiti dell’allenatore. Intanto l’ex presidente è vicino alle dimissioni dall’ospedale

Per Daniele Adani la sconfitta con la Juventus ha nuovamente evidenziato i limiti del mercato dell’Inter e dunque le colpe di Beppe Marotta, tuttavia per l’opinionista stavolta anche Cristian Chivu avrebbe delle responsabilità. Intanto buone notizie per Massimo Moratti, vicino alle dimissioni dall’ospedale.

Adani e i limiti dell’estate dell’Inter

L’Inter sconfitta in casa della Juventus sembra avere molto in comune con quella della scorsa stagione, beffata spesso dagli avversari nei finali di partita o comunque nei secondi tempi. D’altra parte, l’ossatura della squadra nerazzurra non è cambiata: Manuel Akanji, l’ultimo arrivato, era l’unico volto nuovo della squadra scesa in campo all’Allianz Stadium di Torino. E questa, per Daniele Adani, è una delle colpe principali della società guidata da Beppe Marotta e, al tempo stesso, una delle attenuanti principali di Cristian Chivu.

L’accusa a Marotta

“Chivu è arrivato quando già erano stati fatti diversi acquisti e contro la Juventus ha tenuto in panchina 85 milioni di nuovi giocatori”, ha sottolineato alla Domenica Sportiva Adani, difendendo il lavoro del tecnico e sottolineando poi i limiti della campagna acquisti nerazzurra. “Il lavoro sul campo viene meglio se gli acquisti sono stati condivisi, non se ti trovi acquisti fatti e non hai potuto incidere: le rotazioni, se li hai scelti tu i giocatori, vengono più facili. Gli acquisti finiti in panchina non li ha presi lui”. Ma l’invettiva contro chi ha diretto il mercato dell’Inter – ovvero Marotta e il d.s. Piero Ausilio – non è finita: “Diouf è stato preso dopo che è stato cercato Lookman, che era un altro giocatore e ti faceva sicuramente comodo – ha poi aggiungo l’opinionista di RaiSport -. Akanji è arrivato l’ultimo giorno di mercato…”

La bacchettata a Chivu

Nonostante ciò, per la prima volta Adani si è lasciato andare ad una tirata d’orecchio nei confronti del tecnico nerazzurro. “Chivu ha le sue colpe, non ha rimotivato i senatori e non ha attecchito”, le parole dell’ex difensore, che però poi è tornato a sottolineare le contraddizioni di fondo dell’estate nerazzurra: “Chivu non è che non vede le cose, quegli acquisti non sono suoi, non era l’allenatore quando sono stati presi 3 dei 5 nuovi: mi aspetto che la società gli stia dietro in questa crescita”.

Moratti vicino alle dimissioni dall’ospedale

Mentre la squadra è ferma a 3 punti in classifica, il mondo Inter ha ricevuto oggi una buona notizia lontano dal campo: Massimo Moratti è sempre più vicino alle dimissioni dall’ospedale Humanitas, dove è ricoverato dallo scorso 26 agosto a causa di un’infezione polmonare. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’ex presidente dell’Inter ha iniziato la riabilitazione fisica e polmonare e molto presto potrebbe fare ritorno a casa.

I supporter dell’Inter fanno il tifo per lui, anche per un motivo scaramantico: l’unico successo in campionato (contro il Torino) è arrivato prima del ricovero di Moratti. Poi, con l’ex presidente in ospedale, due sconfitte.