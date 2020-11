Inter, Adani trova le ragioni della crisi: tifosi in ansia

Sono giorni difficili in casa Inter. La formazione nerazzurra è in ritardo in campionato e in crisi, in una stagione nata sotto ben altre premesse. La qualità dei rinforzi estivi e l’aver soddisfatto praticamente in toto le richieste dell’allenatore non hanno consentito ai nerazzurri, almeno per ora, di ottenere risultati consoni alle aspettative.

Inter, Conte sul banco degli imputati

Nel mirino c’è finito soprattutto l’allenatore. L’Inter di Antonio Conte si era fatta apprezzare lo scorso anno soprattutto per la solidità, il carattere, la determinazione, l’imperforabilità difensiva. Quest’anno invece la squadra segna di più ma incassa anche molte più reti: la difesa sembra essere diventata un colabrodo.

L’analisi di Adani sull’Inter

A fare un’analisi accurata sul momento dell’Inter ci ha pensato Lele Adani dagli studi di Sky. Per l’ex difensore, ora brillante commentatore, non è Conte il problema principale: “Per fare un passaggio in avanti, l’Inter sta regredendo un po’”, ha spiegato Adani. “A Madrid l’Inter non ha perso per errori difensivi o per l’atteggiamento dell’allenatore. Sul passaggio di Hakimi non c’entra la filosofia, come non c’entra sul gol di Ramos. Quando cerchi di fare un upgrade non devi perdere le tue caratteristiche come l’attenzione, la concentrazione e la cattiveria.

Crisi Inter, i responsabili per Adani

Quindi largo ai nomi: “Ci sono prestazioni singole che mancano. Vidal sta mancando, ad esempio. Anche Hakimi sta mancando. Qualche difensore sta mancando. Perisic ha colpi singoli straordinari ma sta mancando. Qualcuno ha criticato Kolarov, ma lui a Madrid non c’era”. Tra le note positive, invece, Barella: “Si è staccato dagli altri e da se stesso. Si è ambientato subito all’Inter, ma da quando è partito di nuovo dopo il lockdown e in Europa League è diventato un calciatore diverso, che fa cose nuove che prima non si conoscevano”.

Adani analizza l’Inter, le reazioni degli interisti

Tifosi interisti in ansia e divisi dopo l’accurata disamina dell’ex difensore. Luigi sta con Adani: “Ha pienamente ragione, che c’entra Conte se Hakimi fa un retropassaggio incomprensibile e se sbagliano una marcatura?”. La replica di Massimo: “Ma chi li ha scelti questi calciatori? E chi li manda in campo?”. Per un altro supporter, invece, “al di là della filosofia, a questa squadra sembra mancare proprio l’anima, ciò che era il principale punto di forza lo scorso anno”.

