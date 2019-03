Inter, addio a Icardi: Dzeko ha detto sì a Marotta

L'Inter prepara il post Icardi: i prossimi mesi a meno di colpi di scena saranno gli ultimi di Maurito in nerazzurro, nonostante la tregua accordata la settimana scorsa tra l'ex capitano e il club.

E' un dato di fatto che i dirigenti del Biscione si stiano già muovendo alla ricerca di un'alternativa al bomber argentino: sono due, secondo la Gazzetta dello Sport, i giocatori identificati come possibili sostituti, Edin Dzeko e Duvan Zapata.

Il centravanti bosniaco in uscita dalla Roma è il primo indiziato, sia dal punto di vista tecnico sia per la sua esperienza: secondo la rosea il giocatore è molto interessato al progetto nerazzurro, e avrebbe detto un primo sì a una possibile trattativa.

Dzeko ha un contratto in scadenza nel 2020 e le trattative di rinnovo con la Roma sono in alto mare. Il bosniaco sta vivendo una stagione non esaltante: il 33enne attaccante è alla sua peggiore annata, statisticamente parlando, da quando gioca nella capitale (solo sette gol in campionato). Inoltre è reduce da un confronto durissimo nello spogliatoio con il compagno di reparto El Shaarawy: i due sarebbero venuti quasi alle mani. A lui sono interessati anche club inglesi come West Ham ed Everton, ma il giocatore preferirebbe restare in Italia, e magari partecipare anche alla prossima Champions League.

Il primo affondo dell'Inter dovrebbe arrivare dopo Pasqua, a margine del match tra i nerazzurri e la Roma in programma il 20 aprile, probabilmente decisivo per la volata alla prossima Champions. Beppe Marotta è pronto a mettere sul piatto 30 milioni di euro per convincere la Roma, mentre offrirà al calciatore un contratto triennale.

Dzeko è alla quarta stagione con la maglia della Roma: in 169 partite disputate tra campionato e coppe, ha realizzato 85 reti. Cento le presenze con la Bosnia, impreziosite da ben 55 reti.

