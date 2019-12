Inter, addio Champions: Wanda Nara e il gusto per la provocazione

La casualità non è un vezzo di Wanda Nara che, degli incroci pericolosi, invece ne ha fatto un’arte. Quando, dunque, è comparso un post sul suo profilo Instagram che la ritrae mentre abbraccia e si lascia andare ad un bacio appassionato con il marito, Mauro Icardi, si è prodotto un effetto dirompente.

A provocare è quella didascalia, volta a celebrare il 33esimo compleanno della moglie procuratrice del centravanti argentino, ma forse non solo quel traguardo personale e affettivo. Quel “Festeggiando!”, pubblicato a pochi istanti dalla certificazione della disfatta interista in Champions League ad opera del fenomeno del Barcellona Ansu Fati, ha conferito un senso in più al contenuto.

Wanda Nara ha pubblicato questo post mentre l’Inter affrontava una sconfitta netta, fredda, molto più cruda di quanto preventivato. Il tutto mentre la moglie agente dell’ex capitano ribadiva la bontà delle sue scelte professionali e l’ascesa dell’attaccante al PSG, ambiente che lo ha supportato nel ritrovare gol e ambizione.

Le indiscrezioni sul suo riscatto, già a gennaio, sono state ridimensionate ma il nodo rimane. Wanda e Beppe Marotta, in qualità di espressione della società, non hanno mai legato e l’uscita di scena, in alcune fasi addirittura drammatica, del giocatore ha segnato definitivamente il rapporto tra le parti.

Eppure Icardi è legato all’Inter da un rinnovo e dal vincolo che ne deriva, ragion per cui la Nara negozia su più fronti nell’eventualità la via del riscatto da parte del PSG sfumasse nei termini desiderati (vedi ingaggio).

Ora questo post, che segna anche una indubbia provocazione nei riguardi anche di quei tifosi che lo rimpiangono già. Soprattutto oggi, all’indomani della disturbante esclusione dalla Champions League.

VIRGILIO SPORT | 11-12-2019 15:02