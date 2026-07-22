Inter, Spence costa troppo. Il post Dumfries resta un rebus: Ausilio vira su Doué e torna di moda anche Perisic

Altro intoppo tra l’Inter e il post Dumfries. Dopo l’addio obbligato a Palestra e Khalaili, i nerazzurri sono costretti a rinunciare anche alla pista che porta a Spence

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

L’Inter continua la caccia all’erede di Denzel Dumfries, ma il mercato si complica. Saltata anche la pista Spence per i costi elevati, Ausilio valuta nuove soluzioni tra profili emergenti, occasioni e un possibile ritorno.

L’Inter abbandona la pista Spence

Djed Spence non sarà il nuovo esterno di Cristian Chivu. Come già accaduto, per motivi diversi, con Marco Palestra prima e con Anan Khalaili poi, l’Inter pare costretta a dover rinunciare anche al laterale inglese. Il motivo è da ricercare nelle richieste del Tottenham, ritenute eccessive da Ausilio e Marotta. Gli Spurs avrebbero, infatti, sparato altissimo, chiedendo ai freschi campioni d’Italia qualcosa come 47 milioni di euro.

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Il fattore mondiale e la scelta nerazzurra

Una cifra decisamente fuori budget per le casse nerazzurre. A far impennare il valore del cartellino del classe 2000 con un passato nel Genoa è certamente il buon mondiale disputato agli ordini di Thomas Tuchel e chiuso dall’Inghilterra al terzo posto. Visto l’ok del giocatore a trasferirsi a Milano, la pista non può dirsi completamente chiusa. Al momento, però, Ausilio ha fatto sapere alla dirigenza degli Spurs come non esistano margini per arrivare a un accordo.

Diouf adattato e le due piste alternative

Il buco lasciato a destra dalla partenza di Denzel Dumfries resta dunque un rebus difficile da risolvere. Una voragine che Chivu potrebbe anche provare a tappare con la soluzione interna, vale a dire spostando stabilmente Diouf sulla destra, ma che certamente necessiterà di un innesto dal mercato. Due le possibilità: quella low cost e, allora, può giocare Diouf o quella che necessita un investimento importante e può ribaltare le gerarchie nei piani di Chivu.

Perisic, Doué e non solo

La prima porta anzitutto al ritorno tutt’altro che impossibile di Ivan Perisic, ma anche a prospetti come Vanderson del Monaco e Givairo Read, interessantissimo classe 2006 del Feyenoord. La seconda, invece, riporta in auge il nome di Guela Doué dello Strasburgo. Operazione da circa 20 milioni di euro. Nel mezzo resta l’ex Udinese Nahuel Molina, reduce dal secondo posto mondiale con l’Argentina e in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid nel 2027. Un giusto compromesso tra esperienza e prezzo, con il plus non indifferente di conoscere la A e di aver già fatto bene.