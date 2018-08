Inter, addio Vidal: spunta un clamoroso retroscena

È proprio vero: sul mercato nulla è sicuro fino a quando non ci sono le firme sui contratti. In un inizio di agosto scoppiettante per tutto il calcio italiano il maxi-scambio tra Juventus e Milan non è l’unica operazione clamorosa. A prendersi la scena ora è l’altra grande del nord, l'Inter, alla caccia di un rinforzo di spessore a centrocampo per chiudere una campagna acquisti di primo livello tesa a dare a Spalletti un organico completo in ogni reparto per affrontare il doppio impegno campionato-Champions League. Ebbene, la corsa all’ultimo ritocco si è trasformata in un vero e proprio giallo nel pomeriggio di giovedì. Se infatti i tifosi nerazzurri erano andati a dormire cullando il sogno del doppio colpo Vidal-Modric, i due obiettivi si sono allontanati beffardamente in pochi minuti. Irrimediabilmente il primo, quasi il secondo.

Per il cileno ex Juventus era tutto fatto: accordo con il Bayern per il prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni, dopo il rinnovo di Arturo con i tedeschi fino al 2020, e triennale da 4,5 milioni per il giocatore, che aveva pure già scelto la casa milanese. All’improvviso, però, l’incontro tra il ds Ausilio e l’agente del giocatore Fernando Felicevich ha prodotto la rottura, o meglio la ritirata improvvisa dell’Inter, che ha provato a ridiscutere al ribasso l’ingaggio. L’inevitabile rabbia della controparte ha portato ad aprire la trattativa con il Barcellona, destinata a chiudersi in poche ore. Logico chiedersi se l’Inter abbia abbandonato la pista Vidal per puntare tutto su Modric.

Il centrocampista croato ha aperto alla possibilità di lasciare il Real Madrid, ma a stroncare i sogni di Spalletti ecco le parole del presidente dei blancos Florentino Perez: “Escludo che Modric lasci il Real Madrid. L'unica possibilità si verificherebbe se qualcuno pagasse la clausola rescissoria di 750 milioni di euro" ha detto Perez a 'Marca', smentendo la volontà del regista di lasciare la Spagna e anticipando il ritorno del giocatore dalle vacanze post-Mondiale in vista del derby di Supercoppa Europea contro l’Atletico Madrid in programma a Ferragosto. E allora? L’Inter non sembra spaventarsi e vuole capire fino in fondo i margini di manovra per quello che sarebbe il vero e proprio colpo di risposta all’arrivo di Ronaldo alla Juventus. Solo se la strada sarà sbarrata si valuterà una terza opzione, il famoso Mister X cui spetterà l’ingrato compito di non far rimpiangere due prime scelte di quel calibro…

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 02-08-2018 20:05