Inter, affare in dirittura d'arrivo: ma i tifosi sono freddi

Un altro esterno in arrivo per Antonio Conte. Dopo il colpo Hakimi e dopo aver sbloccato la lunga trattativa con la Roma per Kolarov, il tecnico dell’Inter si prepara ad accogliere un altro calciatore d’esperienza, suo vecchio pallino sin dai tempi della nazionale: Matteo Darmian.

Darmian all’Inter: duttilità ed esperienza

Darmian è un giocatore duttile, in grado di giostrare con efficacia su entrambe le fasce. Ha 30 anni, una lunga esperienza in campo internazionale acquisita soprattutto con la maglia del Manchester United, e ha già dato il suo benestare all’approdo in nerazzurro. In passato, infatti, ha giocato nel Milan, ma questo ‘dettaglio’ non intaccherà il buon esito della trattativa.

Le ultime sulla trattativa per Darmian

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione di oggi, si sbilancia sul lieto fine dell’affare, con “un peso specifico sul bilancio piuttosto leggero. Servirà solo avere un po’ di pazienza, ma sia il Parma sia il giocatore sembrano ben disposti ad andare incontro alle esigenze dell’Inter. Insomma, c’è molto di più di una promessa di matrimonio. Mancano solo le firme per essere tutti felici e contenti”.

Arriva Darmian, la reazione dei tifosi dell’Inter

Ma i sostenitori nerazzurri sarebbero contenti dell’arrivo di Darmian? A giudicare dalle reazioni sui social, c’è molta freddezza nei riguardi dell’ex difensore di Milan e Manchester United, in uscita dal Parma. “Il 2020 è una tragedia continua”, è la battuta di un tifoso poco entusiasta. Il giornalista di fede interista Fabrizio Biasin sceglie l’ironia: “Credo che per Darmian–Inter sia scattata l’opzione ‘ogni dieci sessioni di mercato in cui ti si associa a un club, scatta automaticamente l’acquisto’. A questo punto si attende a giorni l’annuncio di Lavezzi presidente ad honorem”. Un altro tifoso è sconsolato: “Finalmente eravamo riusciti a liberarci di qualche spina come Borja Valero e Biraghi. Niente, ne arriva un’altra”. Mentre Giacomo è sarcastico: “Fatta per Kolarov (35), imminente Vidal (33) e vicino Darmian (31). Pare che siano stati avviati contatti anche per il ritorno al centro della difesa di Bergomi (56)”.

SPORTEVAI | 04-09-2020 10:51