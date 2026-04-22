Inter aiutata dagli arbitri? Acerbi sotto accusa, la Marotta League spopola sul web

Due mondi paralleli non trovano mai un punto d’incontro. Il giudizio dei principali moviolisti sull’operato di Sozza nella semifinale di coppa Italia tra Inter e Como è stato a dir poco positivo: per Cesari merita 10 il fischietto lombardo, per Calvarese 7 sol per qualche errore a inizio gara ma a leggere i commenti sul web emerge una lettura totalmente differente. Le reiterate trattenute di Acerbi, dentro e fuori area, che sono rimaste impunite hanno fatto insorgere i tifosi non interisti che hanno rispolverato sui social l’hashtag “Marotta League”.
Il giudizio di Calvarese
Sul suo profilo internet l’ex arbitro Calvarese promuove l’operato del fischietto di Seregno e dice: “Sozza parte con qualche difficoltà, poi azzecca tutte le decisioni di Inter-Como, semifinale di Coppa Italia. La soglia tecnica è altissima: solo 11 falli fischiati in 90 minuti sono una rarità, quasi un record. Una prestazione da 7, a mio avviso”.
La rabbia dei tifosi sul web
Fioccano le reazioni sui social. Nel mirino la squadra di Chivu (che invece ha gonfiato il petto dopo la gara) e in particolare Acerbi: “Acerbi è mister trattenuta ! Sempre impunita! La Marottaleague è risorta per mandarli in finale. Per un campionato già vinto hanno inventato qualche sfavore senza conseguenze..tutto studiato a tavolino” e poi: “Il solito regolamento a parte della Prescrittese. Made in Marotta League” e anche: “Contro tutto e tutti contro”… Tranne gli arbitri”, oppure: “E niente, ne hanno rubata un’altra”
C’è chi osserva: “Stagista Chivu con aiuto da Lissone, lo scudetto quest’anno lo avrei vinto anche io allenando l’Inter” e poi: “Acerbi un gigante…fa falli da espulsione impuniti…allora ci prova con falli da rigore impunito” e anche: “Non avendo fischiato la prima trattenuta non fallosa, non puoi però fermare l’azione dopo che il giocatore del Como si rialza dopo aver subito anch’esso una trattenuta mentre si dirige a tu per tu con Martinez a cui fa seguito in area il secondo episodio più grave” e ancora: “Se la trattenuta di Acerbi in area di rigore fosse avvenuta a parti invertite a loro favore avrebbero urlato pure alla luna facendo della ridicola ironia sulla MarottaLeague , ma è passato tutto in cavalleria ”
Il web è scatenato: “Rigore netto per il Como ma l’arbitro ancora una volta da punizione all’Inter! Il VAR muto come da copione! Acerbi sarebbe già sotto la doccia” e poi: “La Marottaleague nella sua massima espressione. Acerbi tira giù Douvikas per la maglia, fallo contro il Como. Nemmeno 10 minuti dopo lo rifà in area di rigore” e ancora: “Quelli che per gli altri sarebbero due evidenti falli da rigore, per Acerbi sono “interventi d’esperienza”…