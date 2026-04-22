Inter aiutata dagli arbitri? Acerbi sotto accusa, la Marotta League spopola sul web

Nonostante i giudizi positivi dei moviolisti la prova di Sozza in coppa Italia scatena la polemica: nel mirino il mancato rosso al difensore

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Due mondi paralleli non trovano mai un punto d’incontro. Il giudizio dei principali moviolisti sull’operato di Sozza nella semifinale di coppa Italia tra Inter e Como è stato a dir poco positivo: per Cesari merita 10 il fischietto lombardo, per Calvarese 7 sol per qualche errore a inizio gara ma a leggere i commenti sul web emerge una lettura totalmente differente. Le reiterate trattenute di Acerbi, dentro e fuori area, che sono rimaste impunite hanno fatto insorgere i tifosi non interisti che hanno rispolverato sui social l’hashtag “Marotta League”.

Il giudizio di Calvarese

Sul suo profilo internet l’ex arbitro Calvarese promuove l’operato del fischietto di Seregno e dice: “Sozza parte con qualche difficoltà, poi azzecca tutte le decisioni di Inter-Como, semifinale di Coppa Italia. La soglia tecnica è altissima: solo 11 falli fischiati in 90 minuti sono una rarità, quasi un record. Una prestazione da 7, a mio avviso”.

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La rabbia dei tifosi sul web

Fioccano le reazioni sui social. Nel mirino la squadra di Chivu (che invece ha gonfiato il petto dopo la gara) e in particolare Acerbi: “Acerbi è mister trattenuta ! Sempre impunita! La Marottaleague è risorta per mandarli in finale. Per un campionato già vinto hanno inventato qualche sfavore senza conseguenze..tutto studiato a tavolino” e poi: “Il solito regolamento a parte della Prescrittese. Made in Marotta League” e anche: “Contro tutto e tutti contro”… Tranne gli arbitri”, oppure: “E niente, ne hanno rubata un’altra”

C’è chi osserva: “Stagista Chivu con aiuto da Lissone, lo scudetto quest’anno lo avrei vinto anche io allenando l’Inter” e poi: “Acerbi un gigante…fa falli da espulsione impuniti…allora ci prova con falli da rigore impunito” e anche: “Non avendo fischiato la prima trattenuta non fallosa, non puoi però fermare l’azione dopo che il giocatore del Como si rialza dopo aver subito anch’esso una trattenuta mentre si dirige a tu per tu con Martinez a cui fa seguito in area il secondo episodio più grave” e ancora: “Se la trattenuta di Acerbi in area di rigore fosse avvenuta a parti invertite a loro favore avrebbero urlato pure alla luna facendo della ridicola ironia sulla MarottaLeague , ma è passato tutto in cavalleria ”

Il web è scatenato: “Rigore netto per il Como ma l’arbitro ancora una volta da punizione all’Inter! Il VAR muto come da copione! Acerbi sarebbe già sotto la doccia” e poi: “La Marottaleague nella sua massima espressione. Acerbi tira giù Douvikas per la maglia, fallo contro il Como. Nemmeno 10 minuti dopo lo rifà in area di rigore” e ancora: “Quelli che per gli altri sarebbero due evidenti falli da rigore, per Acerbi sono “interventi d’esperienza”…