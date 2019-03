Inter al bivio, Antonio Conte o Mourinho: c'è un favorito

Antonio Conte o José Mourinho: è volata a due per la panchina dell'Inter. Luciano Spalletti a meno di colpi di scena dirà addio a fine anno al club nerazzurro, e i dirigenti della Beneamata stanno osservando con attenzione la situazione dei due allenatori, alla ricerca di una squadra per la prossima stagione.

In pole position secondo il Corriere dello Sport c'è l'allenatore salentino, che sarà a Londra nei prossimi giorni per risolvere definitivamente la causa legale intentata al termine della scorsa stagione contro il Chelsea per il licenziamento e la sostituzione in panchina con Maurizio Sarri. L'incontro dovrebbe portare a ua fumata bianca, l'ex mister della Juventus dovrebbe liberarsi da ogni vincolo e sarebbe pronto a trattare con la società meneghina, sia per quanto riguarda la questione contrattuale, sia per le strategie future di calciomercato. Conte è il favorito numero soprattutto per l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, che proprio con il tecnico salentino ha posto le basi del dominio della Juventus in Italia.

Ma nelle ultime ore sono risalite le quotazioni dello Special One, che domenica dirigerà le Legends dell'Inter nella partita di beneficenza a Londra contro il Tottenham. Lo Special One rivedrà i vecchi amici e giocatori del Triplete, e soprattutto incontrerà il vice presidente dei nerazzurri Javier Zanetti, con cui potrebbe intavolare un discorso per un possibile ritorno a Milano.

Icardi si è intanto allenato alla Pinetina con i compagni: se convincerà Spalletti, domenica sera contro la Lazio potrebbe partire titolare. Lautaro Martinez infatti è tornato dall'Argentina in non perfette condizioni fisiche e potrebbe essere lasciato a riposo in vista del turno infrasettimanale. Chi mancherà sicuramente contro la Lazio sarà Stefan de Vrij, fermato da una distrazione all'adduttore: le sue condizioni verranno nuovamente valutate all'inizio della prossima settimana, ma il difensore olandese potrebbe saltare anche le gare contro Genoa e Atalanta. Da verificare anche Nainggolan, che dovrebbe tornare in gruppo ma potrebbe partire dalla panchina.

SPORTAL.IT | 28-03-2019 13:30