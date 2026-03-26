Inter, allarme Calhanoglu: infortunio in Nazionale, diagnosi e tempi di recupero

Il centrocampista è stato sostituito nel finale della sfida contro la Romania, ha riportato un problema al polpaccio: è in dubbio per la partita contro la Roma

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Scatta un campanello d’allarme da Istanbul per l’Inter. Il motivo è l’infortunio di Hakan Calhanoglu, sostituito al 90’ nel playoff mondiale tra Turchia e Romania apparentemente per un problema al polpaccio.

Inter, allarme Calhanoglu

Il centrocampista nerazzurro, proprio allo scadere della sfida che ha permesso alla sua Nazionale di accedere alla finale degli spareggi per i Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti, ha accusato un fastidio al polpaccio sinistro. A quel punto il ct Vincenzo Montella ha deciso di richiamarlo, inserendo Kahveci al suo posto. Con questa presenza, Calhanoglu è diventato il terzo giocatore più presente nella storia della Turchia con 103 gettoni.

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Calhanoglu, la natura del problema

Resta da capire se si sia trattato soltanto di una sostituzione a scopo precauzionale, ma la situazione va comunque monitorata con attenzione. La Turchia tornerà in campo martedì 31 per giocarsi la qualificazione ai Mondiali. In ottica Inter, invece, si avvicina la ripresa del campionato: a partire dalla sfida complicata contro la Roma, la squadra di Chivu dovrà difendere il vantaggio in classifica su Milan e Napoli, attese anche allo scontro diretto. Nelle prossime ore si avranno indicazioni più precise sull’entità del problema fisico del turco. Al momento, la sua presenza nella finale dei playoff di martedì resta in dubbio: la Turchia affronterà una tra Slovacchia e Kosovo.

Le parole di Calhanoglu

Nel post partita, Calhanoglu ha parlato ai media turchi, soffermandosi sulle sue condizioni senza entrare nel dettaglio della sostituzione: “È passato un mese e mezzo dal mio ultimo infortunio, che mi ha tenuto fuori per lo stesso periodo. Mentalmente non è stato semplice, il morale era un po’ basso. I problemi fisici consecutivi hanno inciso sul mio stato psicologico, ma ho cercato di restare forte. Ho giocato contro la Juventus, poi ho avuto un gonfiore. Sono rientrato e mi sono fermato di nuovo. Per questa partita ho lavorato duramente, cercando di farmi trovare pronto.

Calhanoglu ringrazia l’Inter

“L’Inter e Chivu mi hanno aiutato molto, li ringrazio. Oggi era fondamentale mantenere equilibrio nelle ripartenze: abbiamo attaccato insieme e siamo rimasti compatti, riuscendoci bene. Ora c’è la finale. Se Dio vuole, ce la faremo: questa squadra ha carattere. Ci riposeremo e ci prepareremo al meglio. Chiunque sarà l’avversario, dovremo restare concentrati sul nostro gioco”. Parole che, almeno in apparenza, lasciano filtrare un certo ottimismo anche in casa nerazzurra.