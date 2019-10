Inter all'osso, Conte si sfoga e fa un appello alla società

Al termine della gara pareggiata con il Parma, Antonio Conte ha suonato un campanello d'allarme: "Dobbiamo anche fare delle valutazioni con la società e capire dove si può fare meglio perché ora abbiamo altre 4 partite nel giro di 12 giorni e sono un po' preoccupato".

"Non è facile giocare ogni 3 giorni, perché in campo vanno sempre gli stessi e c'è dispendio sia fisico che mentale".

Il tecnico dei nerazzurri non ha molte soluzioni dati i diversi infortuni: "Stiamo cercando di tirare fuori il meglio da giovani come Bastoni ed Esposito, che giocava e non giocava in Primavera. Oggi c'era in panchina Asamoah con problemi al ginocchio, anche De Vrij è stato rischiato pur avendo problemi di pubalgia. Vecino è tornato dall'Uruguay con un problema al quadricipite".

"Diciamo che tutte le situazioni ci devono comunque portare a una riflessione perché siamo in un percorso nuovo e all'inizio del percorso non ci deve essere crescita non solo in campo ma su tutto, facendo valutazioni attente su come poter fare meglio in futuro per il bene dell'Inter".

"Serve pazienza, ma devono giocare sempre gli stessi e aumenta anche il rischio di infortuni. Campionato e Champions sono competizioni molto dispendiose e l'Inter è una squadra importante, che non può permettersi solo di partecipare. Non posso rimproverare nulla ai calciatori, che stanno dando tutto".

Conte ha poi analizzato nel dettaglio la gara: "Secondo me è stato il peggior primo tempo della mia gestione sotto ogni punto di vista, anche dopo il gol ho detto che non mi stava piacendo nulla. Si vedeva che non eravamo una squadra. Se mi chiedete il perché, questo diventa difficile anche perché nella ripresa si è vista una squadra che ha messo lì il Parma, creando tanto. Abbiamo giocato, rischiato in uno contro uno con 50 metri di spazio. La prestazione mi è piaciuta nella ripresa, penso meritassimo qualcosa in più".



