Inter, altra frecciata di Eriksen ad Antonio Conte

Bistrattato nell’Inter, Christian Eriksen è tornato ancora una volta protagonista in Nazionale. Il centrocampista nerazzurro appena veste i colori della Danimarca si trasforma: dopo i gol contro Far Oer ed Islanda, è andato a segno anche contro l’Inghilterra a Wimbledon, realizzando il rigore decisivo e festeggiando così nel migliore dei modi le sue 100 presenze.

Carico dopo il match, Eriksen ha lanciato una frecciata ad Antonio Conte: “Sono felice di tornare ogni volta perché qui mi fanno giocare e sono contento”, è il messaggio che il giocatore ha inviato al mister leccese.

“Credo che ovunque abbia giocato, anche agli Spurs, sia sempre stato un piacere venire a giocare in Nazionale. E ora è non è diverso. Naturalmente tutti sanno che tante cose sono cambiate, non gioco più tanto quanto al Tottenham, ma non è cambiato nulla, sono entusiasta quando vengo in Nazionale e non importa in quale club o dove io giochi. Sono felice di tornare ogni volta perché qui mi fanno giocare e sono contento”.

Eriksen da quando è arrivato all’Inter a gennaio ha disputato 28 partite, molte volte partendo dalla panchina, realizzando appena 4 reti e senza riuscire a trovare il suo posto nel modulo di Conte.

Il danese all’inizio del ritiro aveva inviato un altro messaggio a Conte: “Di certo non spero che mi siederò in panchina tutto l’autunno. Almeno non è mia intenzione. Né spero che sia nelle intenzioni del club o dell’allenatore. Ci sarà un numero incredibile di partite in poco tempo, e ora abbiamo anche tre partite delle nazionali in pochi giorni. La Champions League inizia quando torniamo nei rispettivi club, quindi ci saranno molte partite da giocare, sono sicuro che probabilmente avrò i miei minuti. Quindi dipende molto dalle persone all’esterno e io stesso mi aspetto che arrivi questo momento”.

Nel caso la situazione non migliori, il giocatore potrebbe andarsene a gennaio: non mancano i club interessati, tra questi tanti in Bundesliga.

OMNISPORT | 15-10-2020 11:15