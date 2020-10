Inter, altro calciatore positivo al Covid: l'annuncio del club

Ashley Young, esterno dell’Inter, è risultato positivo al coronavirus. Un’altra brutta notizia per Antonio Conte, che già deve fare i conti con altri cinque casi di positività a meno di una settimana dal derby contro il Milan. A comunicare l’esito del tampone sul calciatore inglese è stato lo stesso club nerazzurro.

“FC Internazionale Milano comunica che Ashley Young è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato ieri ad Appiano Gentile. Il calciatore inglese è già in quarantena presso la propria abitazione” si legge nella nota pubblicata nella tarda mattinata di domenica.

Young va ad aggiungersi agli altri calciatori nerazzurri risultati positivi negli ultimi giorni: un elenco che comprende altri due difensori, Milan Skriniar e Alessandro Bastoni, i centrocampisti Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini e il portiere di riserva Ionut Radu.

Per Antonio Conte diventa sempre più difficile restare tranquillo in vista di un match importante come la stracittadina di sabato: con sei giocatori indisponibili, cinque dei quali potenzialmente titolari, il rischio per il tecnico nerazzurro è quello di dover contare sulle dita di una mano gli uomini a disposizione.

Secondo il protocollo Uefa adottato dalla Lega Serie A dopo il rinvio di Genoa-Torino, non ci sarebbero le condizioni per il rinvio della partita: con 13 giocatori sani (uno dei quali deve essere un portiere) si gioca. L’Inter potrà fare un punto complessivo della situazione solo al rientro dei nazionali, impegnati nel fine settimana con le proprie rappresentative.

Il Milan, invece, guarda con discreto ottimismo al derby: i rossoneri hanno infatti ritrovato Zlatan Ibrahimovic, che proprio nella giornata di domenica è tornato per la prima volta a Milanello dopo il doppio tampone negativo che ha certificato la completa guarigione del bomber svedese.

11-10-2020