Inter, altro flop: la Lazio si prende la rivincita

Dieci mesi dopo la presa dell’Olimpico da parte dell’Inter nella notte del maggio che segnò il ritorno dei nerazzurri in Champions dopo sei anni, la Lazio si prende la rivincita ai danni dei nerazzurri portando a casa un successo di misura che riapre completamente la lotta per la qualificazione al torneo europeo più importante. Il gol al 13’ di Sergej Milinkovic-Savic, infatti, di testa su assist di Luis Alberto, permette alla squadra di Inzaghi di tenere il passo dell’Atalanta, quinta con 48 punti, a -3 dal Milan e a -5 dall’Inter, ma i biancocelesti devono ancora recuperare la partita contro l’Udinese.

Tutto aperto, quindi, anche se in casa Inter il clima si fa pesante e la posizione di Spalletti torna in discussione, nonostante questa volta le attenuanti non manchino al tecnico toscano, privo di entrambi i centravanti della rosa, Icardi e Lautaro Martinez, quest’ultimo infortunato. Mancanze che si sono fatte sentire, perché l’Inter ha manovrato con discreta qualità, venendo però a mancare in fatto di pericolosità. La Lazio ha comunque meritato la vittoria grazie ad una prova perfetta sul piano tattico oltre che grazie al maggior numero di occasioni create, quasi tutte in contropiede, con Caicedo, subentrato all’infortunato Correa, e Immobile. Per l’Inter solo un tentativo di Keita nel primo tempo e uno di Politano nella ripresa, poi tanta pressione sterile.

Il resto della giornata ha visto il concretizzarsi di risultati importanti nella corsa all’Europa e alla salvezza. Il Napoli ha disintegrato la Roma restando a -15 dalla Juventus e aumentando il vantaggio sulle milanesi, rendendo quasi certo il secondo posto, mentre in zona Europa League il pareggio tra Fiorentina e Torino rischia di servire poco a entrambe: viola tagliati fuori o quasi, granata attardati. In coda respira il Bologna che piega il Sassuolo al 95’ e scava un solco di due punti sull’Empoli, ora terzultimo dopo la sconfitta contro la Juventus nell’anticipo di sabato. Punti d’oro anche per la Spal sul campo di un Frosinone che sembra condannato e in settimana si torna in campo per la 30a giornata: da seguire Roma-Fiorentina e Torino-Sampdoria per la corsa all’Europa e la trasferta dell’Inter a Genova contro i rossoblù.

SPORTAL.IT | 31-03-2019 22:35