Inter, analisi a raggi X: trovato il tallone d’Achille

Il mercato è alle porte e di questi tempi è possibile leggere di trattative incredibili, che troppo spesso non hanno grossa attinenza con la realtà. L’Inter sogna Modric, o almeno così si legge su tanti giornali, eppure la squadra nerazzurra a centrocampo ha una certa abbondanza: Gagliardini, Brozovic, Vecino, Borja Valero sono tutti ottimi mediani, se a questi si aggiungono Nainggolan e il redivivo Joao Mario, più utilizzati come trequartisti, ma all’occorrenza autentici jolly del centrocampo, la notizia che balza agli occhi è che questo è senz’altro il reparto che ha meno bisogno di un ritocchino. Niente paura: Modric probabilmente arriverà, ma soltanto a giugno.

In attesa del vero Lautaro Martinez

Anche la difesa sembra più che solida: l’arrivo di De Vrij ha definitivamente puntellato il reparto di difesa, al fianco di Skriniar rappresenta una delle coppie di centrali più interessanti dell’intero panorama, con Miranda e Ranocchia pronti a subentrare. Gli acquisti di Vrsaljko e Asamoah assicurano a Spalletti due ottimi terzini, con D’Ambrosio e Dalbert che possono garantire ottimi ricambi. In porta Handanovic è una certezza, in attacco Icardi è inamovibile, in attesa che Lautaro Martinez dimostri quale sia il suo reale valore per dare al capitano un degno sostituto nelle gare più semplici o un compagno di reparto quando c’è da spingere la palla in rete e i minuti cominciano a viaggiare veloci.

Un esterno d’attacco affidabile

Un’Inter apparentemente solida in ogni reparto del campo. O no? A ben guardare gli esterni d’attacco potrebbero necessitare di un piccolo puntellamento. Politano sembra essere entrato nei meccanismi nerazzurri, Perisic è senz’altro uno dei segreti dei successi dell’Inter. Eppure qui la coperta comincia a essere corta, Candreva è un ottimo calciatore, ma il passo non è più quello di una volta e Keita non ha ancora dimostrato di poter essere totalmente affidabile. E allora il primo colpo dell’era Marotta, contro ogni pronostico, potrebbe essere un esterno d’attacco: l’Inter è vicina a passare la fase a gironi di Champions, in quel ruolo si corre. Il tecnico Spalletti potrebbe necessitare di un omologo di Perisic all’altezza che, qualora Lautaro Martinez necessitasse di un po’ più di tempo per adattarsi al calcio italiano, all’occorrenza potrebbe anche sostituire Icardi.

SPORTEVAI | 23-11-2018 14:30