Inter, analisi di un ko sconcertante: i tre che hanno deluso di più

L'Inter deve fare i conti con le conseguenze di una sconfitta inaspettata nel day after della partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo. I proclami di Luciano Spalletti in conferenza stampa ("Siamo più forti, ci giochiamo lo scudetto") avevano alzato l'asticella delle ambizioni dei nerazzurri, ma il duro impatto con la realtà al Mapei Stadium ha lasciato attoniti i tifosi del Biscione.

Al netto delle assenze importanti, Nainggolan in primis, l'Inter non ha quasi mai dato l'impressione di essere pericolosa, sia prima che dopo il vantaggio di Berardi dal dischetto. Spalletti sbaglia l'undici iniziale (pessima la scelta di Dalbert) e poi non riesce a rimediare in corso d'opera. Un passo falso che rischia di pesare sul morale, considerando che le altre tre rivali per lo scudetto (Juventus, Napoli e Roma) non hanno steccato.

A parte lo sciagurato Dalbert, cambiato all'intervallo, sono tre le pedine da cui Spalletti si aspettava decisamente di più, uno per reparto. Miranda è ben lontano dal giocatore che era, e invece di guidare la difesa l'ha affossata causando il rigore e apparendo in grandissima difficoltà sulle verticalizzazioni avversarie.

Fallito l'assalto a Modric, le chiavi del centrocampo sono state affidate a Brozovic: ebbene il croato ha deluso, giocando al rallentatore e sbagliando con continuazione i lanci per le punte. L'altra grande delusione in attacco: Lautaro Martinez, brillante durante le amichevoli, ha pagato il pegno dell'esordio in serie A nel modo più duro. Messo da Spalletti dietro a Icardi, come ideale collante tra il centrocampo e Maurito, non è riuscito mai a entrare in partita e non trova mai l'intesa giusta con il compagno di reparto, sparendo presto dal campo prima della sostituzione.

Spalletti non ha fatto drammi: "Non mi aggrappo certo alle assenze di Skriniar e Nainggolan oppure al ritardo di condizione dei croati. Bisogna valutare quelli che hanno giocato e pensare a sistemare gli errori commessi stasera. Nel complesso i ragazzi hanno fatto quello che avevamo preparato, ma ci siamo fatti sorprendere dall’atteggiamento degli avversari. Ma abbiamo perso su rigore, non facciamo drammi. E poi la reazione secondo me c'è stata: abbiamo preso solo qualche ripartenza di troppo e non siamo riusciti a essergli addosso nella costruzione dell'azione sulla perdita di palla. Ripartiremo".

