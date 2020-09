Inter, anche Mourinho stronca Eriksen

Antonio Conte resta all’Inter e per Christian Eriksen il futuro in nerazzurro non sembra così roseo, tanto che si parla di una possibile cessione anticipata. Il centrocampista danese non riesce a inserirsi negli schemi del mister leccese, che chiede più sacrificio in copertura.

Dall’Inghilterra, l’ex allenatore di Eriksen, José Mourinho, nel documentario “All or Nothing” critica aspramente il giocatore: “Quando la squadra ha bisogno di tenere il pallone, lui lo muove meglio, la squadra è un pochino più fluida. Ma una cosa è essere dinamici, un’altra è la cattiveria. La vera cattiveria: lui non ha cattiveria. Gli manca“, la sentenza dell’allenatore del Tottenham.

OMNISPORT | 01-09-2020 12:43