Inter, anche Nainggolan lascia il ritiro

Dopo Mauro Icardi, anche Radja Nainggolan ha lasciato il ritiro dell’Inter a Lugano. Dopo aver svolto un allenamento personalizzato, il centrocampista nerazzurro è rientrato a Milano, seguendo le orme del suo ex capitano, che si allenerà da solo ad Appiano Gentile nei prossimi giorni.

Il giocatore belga non parteciperà così alla prima amichevole della stagione 2019-20 contro il Lugano, e non andrà neanche in tribuna. Non è ancora chiaro se prenderà parte alla tournée in Cina per la International Champions Cup o se resterà in Italia.

Una svolta a sorpresa per Nainggolan, che a differenza di Icardi è adorato dai tifosi: numerosi i cori nei suoi confronti in ritiro. Conte invece ha deciso di escluderlo dal primo test, ribadendo una volta di più che non conta su di lui. Il futuro è un rebus: offerte ufficiali non ne sono arrivate.

SPORTAL.IT | 14-07-2019 17:01