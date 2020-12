Secondo le ultime voci di mercato regge ancora l’idea Dzeko all’Inter.

Il calciatore potrebbe ancora arrivare in maglia nerazzurra soprattutto se dovesse partire Eriksen. L’attaccante bosniaco piace ad Antonio Conte ma per il momento non c’è abbastanza disponibilità economica.

Il calciatore potrebbe però arrivare se l’Inter guadagnasse qualcosa dalla cessione del danese.

OMNISPORT | 31-12-2020 12:40