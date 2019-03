Ancora una seduta di fisioterapia per Mauro Icardi. L'attaccante dell'Inter, arrivato alla Pinetina intorno alle 9 e 30, ha svolto la sessione in solitaria, ed ha lasciato il centro sportivo poco prima delle 12. Lo riporta Sky.

La squadra di Spalletti è intanto in Sardegna per la partita di questa sera contro il Cagliari: i nerazzurri devono vincere o mettono a rischio il loro terzo posto, Milan e Roma sono in agguato.

SPORTAL.IT | 01-03-2019 12:30