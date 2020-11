Inter, ancora un caso di Covid-19: Kolarov è positivo

L’Inter si riscopre costretta a dover fare i conti con un nuovo caso di Covid-19. A risultare positivo al test questa volta è Aleksandar Kolarov. Il difensore serbo, che nei giorni scorsi era stato impegnato con la sua Nazionale ma che a seguito di alcuni problemi di natura fisica aveva già fatto il suo rientro a Milano, si va dunque ad unire a Marcelo Brozovic e Daniele Padelli, ovvero gli altri due elementi attualmente bloccati dal virus e quindi non a disposizione di Antonio Conte.

Come confermato dall’Inter attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, Kolarov è asintomatico: “FC Internazionale Milano comunica che Aleksandar Kolarov è risultato positivo al tampone effettuato ieri al rientro dalla convocazione con la propria nazionale. Il giocatore, completamente asintomatico, seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”.

Kolarov in stagione ha sin qui totalizzato cinque presenze in campionato (quattro delle quali da titolare), alle quali va aggiunta una in Champions League (quella contro il Borussia Moenchengladbach).

L’ex Roma non sarà quindi tra coloro che alla ripresa prenderanno parte alla sfida di campionato in programma domenica a San Siro contro il Torino.

OMNISPORT | 17-11-2020 11:52