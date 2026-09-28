Il centrocampista del Napoli è finito nei radar nerazzurri. Intanto Marotta e Baccin studiano una nuova formula per i rinnovi

Il mercato non dorme mai, nemmeno quando le trattative sono ancora lontane dal trasformarsi in qualcosa di concreto. A Milano l’Inter guarda già oltre l’orizzonte e, mentre a Napoli il futuro di Anguissa resta tutto da definire, i nerazzurri hanno iniziato a monitorare con attenzione la situazione del centrocampista. Un’attenzione che potrebbe diventare interessante nei prossimi mesi, soprattutto se il rapporto tra il giocatore e il club azzurro dovesse cambiare direzione. Il camerunese, intanto, entra così nei radar nerazzurri e aggiunge un nuovo elemento alle dinamiche di mercato.

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Anguissa nel mirino dell’Inter

Il contratto di Anguissa con il Napoli è valido fino a giugno 2027, ma il futuro del centrocampista non appare ancora completamente definito, visto anche il crollo di prestazioni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore avrebbe attirato anche l’attenzione dell’Inter, che starebbe seguendo da vicino l’evoluzione della situazione. Al momento non risultano trattative concrete tra il club nerazzurro e il centrocampista. La dirigenza, però, avrebbe scelto di tenere aperto il dossier, pronta a valutare eventuali sviluppi. La posizione del camerunese potrebbe diventare particolarmente interessante qualora nei prossimi mesi emergessero segnali di separazione dal Napoli.

Per caratteristiche, Anguissa rappresenta un profilo facilmente collocabile nelle esigenze di una grande squadra: fisicità, capacità di coprire ampie porzioni di campo, inserimenti e presenza nel cuore della mediana. Elementi che spiegano l’interesse nerazzurro, che già nel 2024 ha “scippato” Zielinski ai partenopei.

Inter, nuova strategia per i rinnovi

Parallelamente al mercato in entrata, la dirigenza nerazzurra deve affrontare un altro capitolo decisivo: quello dei rinnovi. Dopo gli accordi raggiunti con Bisseck e Pio Esposito, l’Inter dovrà occuparsi dei giocatori il cui contratto richiede maggiore attenzione. Tra i più importanti ci sono quelli di Calhanoglu, Dimarco e Carlos Augusto. Più avanti arriverà anche il momento di affrontare le situazioni dei giocatori con scadenza nel 2028, tra cui Bastoni, Thuram, Akanji, Zielinski, Pavard e Stones.

La linea della società, però, potrebbe cambiare. Non tanto nella volontà di trattenere i propri giocatori più importanti, quanto nella struttura economica dei nuovi accordi. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Marotta e Dario Baccin starebbero studiando una formula differente: contenere maggiormente la parte fissa degli stipendi, aumentando invece il peso dei bonus legati al rendimento individuale e ai risultati della squadra. Un modo per mantenere maggiore equilibrio sui costi e, allo stesso tempo, premiare concretamente i giocatori in caso di raggiungimento degli obiettivi. La componente variabile potrebbe quindi assumere un peso sempre maggiore nei futuri contratti nerazzurri, soprattutto in relazione ai traguardi europei.

Calhanoglu, Dimarco e Carlos Augusto: tre partite aperte

Il primo dossier da affrontare è quello di Calhanoglu, il cui contratto rappresenta una delle situazioni più delicate. Il centrocampista turco ha ancora pochi mesi di accordo con l’Inter e, senza un’intesa, potrebbe valutare anche un ritorno in patria a parametro zero. Il club vuole provare a trattenerlo e nei prossimi colloqui con il suo entourage si discuterà soprattutto di durata e condizioni economiche. Attualmente il giocatore percepisce circa 6 milioni di euro a stagione e la volontà di tornare in Turchia aleggia sempre nell’aria Poi toccherà a Dimarco. L’esterno è diventato uno dei simboli della squadra e, dopo una stagione di altissimo livello, punta a un riconoscimento anche sul piano economico. L’Inter ha già esercitato la clausola prevista dal precedente accordo, portando la scadenza al 2028, ma l’obiettivo è ora costruire un nuovo contratto che rifletta il peso assunto dal giocatore all’interno della rosa. Sul tavolo potrebbe esserci un ingaggio vicino ai 6 milioni.

Infine c’è Carlos Augusto. La volontà del club è quella di prolungare e adeguare il suo contratto, anche se i contatti non sarebbero ancora entrati nella fase decisiva. Il brasiliano deve però valutare anche il proprio futuro sportivo, considerando la concorrenza di Bastoni e Dimarco nelle gerarchie nerazzurre. Tra il monitoraggio di Anguissa e la gestione dei rinnovi, l’Inter si muove quindi su due tavoli differenti ma collegati dalla stessa esigenza: programmare con anticipo. Il mercato può ancora cambiare molte cose, ma a Milano la strategia sembra già delineata: osservare le occasioni, proteggere i propri pilastri e rendere più sostenibile la struttura degli ingaggi.