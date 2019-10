Inter, ansia da sorpasso: ma il moviolone fa discutere

Non riesce il sorpasso all’Inter, che si fa fermare sul pareggio dal Parma e non scavalca la Juventus in classifica, per quella che poteva essere anche dal punto di vista psicologico una svolta del campionato. C’è delusione ovviamente fra i tifosi nerazzurri, ma sui social nel post-gara quello che impazza è un batti e ribatti sugli episodi arbitrali.

Un rigore mancato – Gli interisti sono infuriati per un calcio di rigore non concesso a Martinez, con messaggi del tipo “Ma come è possibile che il Var non sia intervenuto? Funziona solo con gli altri?” con chiari riferimenti a presunti favori arbitrali regalati ad altre squadre. C’è però un altro episodio che ha fatto discutere ancora di più ed è risultato decisivo.

Un pari avvelenato – Si tratta del gol di Lukaku, che sembra nascere da una posizione dubbia di Candreva, incredibilmente non chiarita al 100% neppure dal Var. I tifosi delle altre squadre sono una furia, con commenti pesanti come “7 minuti fermi per la Var per trovare il coraggio di assegnare una rete nettamente in fuorigioco. Ehhh bisogna far rendere il campionato inter_essante” e come “Spiegatemela. Spiegatemi come possa essere regolare la posizione di Candreva. Ammesso e non concesso che non mandino in onda immagini a casaccio”.

Citando il Trap – Dopo Lecce-Juventus 1-1 i tifosi nerazzurri presenti a San Siro hanno esultato alla notizia apparsa sul tabellone, ecco perché sui social qualche juventino ha pensato di citare una famosa frase di un ex di entrambe le compagini, ovvero Giovanni Trapattoni e il suo “Non dire gatto finché non l’hai nel sacco!”.

