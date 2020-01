Inter, Antonio Conte e quattro giocatori rischiano grosso

Le proteste eclatanti avvenute al termine della partita contro il Cagliari potrebbero costare carissimo all’Inter. Al triplice fischio, poco dopo l’espulsione di Lautaro Martinez, Antonio Conte ha accerchiato l’arbitro Manganiello insieme ai suoi collaboratori, protestanto per alcune decisioni prese nel finale del match, in primis il rosso all’attaccante argentino.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez rischia più di due turni di stop per il comportamento che ha portato all’espulsione. Ma anche il terzo portiere Berni, che ha fatto irruzione in campo per stringere polemicamente la mano a Manganiello, rischia di fermarsi più turni.

Secondo la rosea nei guai ci sono anche Ranocchia, D’Ambrosio e soprattutto Antonio Conte. Il mister leccese ha manifestato in maniera evidente ed eccessiva il suo disappunto nei confronti del direttore di gara, e potrebbe rischiare una squalifica di più turni: il tecnico della Roma Fonseca fu squalificato due giornate per toni minacciosi nei confronti di Massa.

L’Inter nelle prossime due giornate affronterà l’Udinese e soprattutto il Milan: il rischio è che il Biscione debba fare a meno di due punti fermi in un momento cruciale della stagione, e dopo cinque pareggi nelle ultime sette gare.

Entro martedì arriverà la decisione del giudice sportivo: intanto l’Inter sta pensando di multare Lautaro, seguendo il regolamento interno del club.

SPORTAL.IT | 27-01-2020 10:50