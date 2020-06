Inter, Antonio Conte esce allo scoperto: messaggio ai giocatori

Archiviata la Coppa Italia con l'eliminazione in semifinale contro il Napoli (che ha poi vinto il trofeo), l'Inter si appresta a tornare in campo per la ripresa della Serie A e Antonio Conte chiede a chiare lettere il massimo impegno ai suoi calciatori: "Ogni singolo giocatore deve alzare il proprio livello – ha dichiarato alla tv cinese Pp Sport, parte del Gruppo Suning -. Penso che si sia iniziato un bel percorso e quando si iniziano cammini del genere bisogna crederci e avere voglia di affrontare le difficoltà".

"Sappiamo di avere di fronte un percorso per tornare a vincere – ha poi aggiunto l'allenatore nerazzurro -. Non ci sono scorciatoie, solo lavoro e sacrificio, fatica e passione: Al tempo stesso, però ho molta voglia di tornare in campo e grande ambizione".

Il tecnico salentino, comunque, ha fatto i complimenti ai suoi per come hanno affrontato la lunga pausa e per il lavoro svolto in campo per prepararsi al rientro: "Mi rende orgoglioso vedere come stia crescendo la mentalità di questa squadra. Noto che i calciatori sono consapevoli che se vogliamo essere competitivi e lottare per vincere. Se devo trovare un aspetto positivo della pausa per l'emergenza Covid è quello di aver avuto il tempo per rivedere i primi sette mesi, ripensare alla nostra rosa, rileggere le cose negative e quelle positive. Io chiedo sempre di alzare l'asticella, prima di tutto a me stesso".

"Ringrazio i giocatori per la loro professionalità e lo staff che si è preso cura di loro quotidianamente – ha poi spiegato Conte -, utilizzando Zoom per far sentire la nostra presenza ai ragazzi in un momento difficile per molti. Poi, con i nostri preparatori Pintus e Coratti abbiamo creato un programma: si è cominciato con lavori individuali, solo un allenamento al giorno e lavoro tecnico-tattico, fisico e di video-analisi".

Sulla ripresa del campionato, Conte ha aggiunto: "Resta un punto interrogativo, sarà la partita a farti capire quali risposte verranno date sul campo. Gli incontri ogni tre giorni? E' una situazione nuova, difficile fare paragoni col precampionato dove ci sono amichevoli e tempo: in questa situazione bisogna valutare le risposte sul campo e i possibili infortuni".

"Non sarà semplice, comunque, giocare ogni tre giorni, allenarsi e scendere in campo con temperature alte" ha poi concluso l'allenatore dell'Inter.

SPORTAL.IT | 18-06-2020 15:33