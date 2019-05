Inter, Antonio Conte già decide il mercato: due arrivi a centrocampo

Antonio Conte non è ancora ufficialmente il tecnico dell'Inter, ma già sta influenzando le scelte di mercato dei nerazzurri. Soprattutto a centrocampo il tecnico salentino è pronto a imporre una rivoluzione: secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'ex commissario tecnico della Nazionale vorrebbe in primis la conferma di Roberto Gagliardini, l'ex mezzala dell'Atalanta finito quasi nel dimenticatoio con Spalletti, perché punta a rilanciarlo.

Per quanto riguarda il fronte arrivi, Conte punta forte suNicolò Barella. Dopo che il Napoli si è fatto da parte, il centrocampista del Cagliari sembra aver preso la strada che lo porterà a Milano, sponda nerazzurra. Secondo quanto riferisce Tuttosport, gli uomini di mercato dell'Inter stanno monitorando da mesi la sua situazione e hanno contatti stretti con il suo agente Alessandro Beltrami, che cura anche gli interessi di Radja Nainggolan. L'arrivo di Conte convincerebbe definitivamente Barella a scegliere l'opzione meneghina. Il Cagliari ha fissato il prezzo del suo cartellino intorno ai 45 milioni di euro, ma l'Inter punta a inserire contropartite tecniche (i giovani Gavioli, Pompetti, Adorante, Merola, Schirò, De Gregorio, Emmers, e anche Pinamonti), oltre che Radu, di ritorno dal Genoa.

L'altro colpo che potrebbe arrivare a centrocampo è Mateo Kovacic, che rientrerà a Madrid in estate dopo la stagione negativa al Chelsea ma che proprio nei blancos non troverà spazio. Ausilio punta a prelevarlo in prestito.

Anche per l'attacco Antonio Conte ha le idee chiare: via Mauro Icardi, dentro Romelu Lukaku, attaccante belga in uscita dal Manchester United, o Edin Dzeko della Roma.

SPORTAL.IT | 05-05-2019 13:06