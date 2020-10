Inter, Antonio Conte: "Giocato da grande squadra"

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ai microfoni di Sky ha applaudito la sua squadra dopo il pareggio contro lo Shakhtar: “Questa partita ci lascia sensazioni positive. Abbiamo giocato con il giusto piglio, da grande squadra. Non siamo stati fortunatissimi, ma una buonissima gara a tutto tondo. Abbiamo creato loro grandi problemi con il pressing, e ricordiamo che loro sono molto tecnici. Dispiace perché meritavamo di vincere, ma c’è la consapevolezza di essere sulla strada giusta anche come mentalità”.

“Abbiamo acquisito conoscenze e coraggio, lo si vede soprattutto quando si difende in avanti. Magari in altre situazioni vieni qui, ti metti dietro, ti difendi e poi vai in contropiede. Oggi è successo l’opposto, è un cambiamento. Stessa cosa era accaduta contro il Borussia. Non posso non essere soddisfatto. E non dimentichiamo che questa è la quarta partita in dieci giorni, con il ciclo iniziato con sei persone con il virus più Sanchez e Sensi infortunati. Nonostante questo, stiamo tenendo botta sotto tutti i punti di vista. Ora testa al campionato e poi ancora alla Champions”.

Ucraini molto chiusi: “Col Real hanno fatto la stessa partita, formando una linea di 6-3-1 e ripartivano. Lì sono stati bravi a fare tre gol e a vincere. La differenza con la partita di Europa League sta nel fatto che lì sfruttammo le occasioni. Loro sono micidiali in campo aperto, noi bravi a creare situazioni da gol e senza subire nulla. Queste è la strada. Noi vogliamo giocare e imporci sempre”.

OMNISPORT | 27-10-2020 22:05