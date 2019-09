Inter, Antonio Conte ha bloccato due cessioni

Antonio Conte sta plasmando l'Inter a sua immagine e somiglianza, ed ha avuto grande influenza sul mercato estivo nerazzurro non solo per quanto riguarda gli acquisti, ma anche sul fronte cessioni, decidendo chi doveva partire e chi doveva restare.

Secondo le indiscrezioni raccolte da calciomercato.com, i casi emblematici sono quelli di Matteo Politano e Alessandro Bastoni, entrambi destinati a partire ma trattenuti dall'allenatore leccese che li ritiene due alternative preziose da utilizzare nel corso della stagione.

Prima del diktat di Conte, Matteo Politano era a un passo dalla Fiorentina. Beppe Marotta e Piero Ausilio erano pronti a una plusvalenza di 30 milioni di euro da investire su Ante Rebic (poi diventato un giocatore del Milan), ma è arrivato il no dell'allenatore nerazzurro. A giocare in favore di Politano la sua polivalenza (può adattarsi in un tridente con Sanchez e Lukaku) e il suo spirito di sacrificio. Secondo Conte il giocatore è pronto al salto di qualità definitivo.

Anche il giovane Bastoni ha convinto il tecnico salentino: il difensore classe 1999 è l'unico centrale mancino in rosa e Conte ha chiesto esplicitamente di tenerlo perché sicuro che avrà spazio nel corso della stagione. Si è dovuto così arrendere il Parma, che era stato molto vicino a riaverlo in rosa, dopo che il giocatore aveva giocato titolare in crociato per tutta la scorsa stagione.

SPORTAL.IT | 09-09-2019 10:34