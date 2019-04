Inter, Antonio Conte ha deciso il futuro di Icardi

Champions o no, il futuro di Mauro Icardi sembra essere già segnato. A meno di colpi di scena il giocatore, che ha rotto con l'ambiente nerazzurro, lascerà il club a fine stagione con il consenso dei dirigenti, dello spogliatoio, e del prossimo tecnico, Antonio Conte.

Secondo il Corriere dello Sport infatti l'allenatore leccese, in pole position per la panchina del partente Luciano Spalletti, sarebbe già stato informato della futura cessione del bomber argentino e avrebbe dato il via libera.

Conte, che sta chiudendo il contenzioso legale col Chelsea dopo l'esonero della scorsa stagione, sarà presto libero di firmare con l'Inter e ha chiesto a Beppe Marotta di essere aggiornato in questi mesi su tutto ciò che sta accadendo all'interno.

L'ex mister della Juventus avrebbe così avallato l'addio di Icardi al termine della stagione, a patto che arrivi un altro attaccante di alto livello. Icardi verrà ceduto ma l'Inter non vuole sconti: non basteranno, ad esempio, i 50 milioni di euro che la Juventus ha già offerto in passato per averlo.

Un possibile sostituto di Icardi, oltre al romanista Edin Dzeko, potrebbe essere la punta belga Romelu Lukaku, che già Conte voleva al Chelsea in passato. Secondo La Repubblica anzi l'ex ct azzurro lo considera come uno degli obiettivi principali e lo farà sapere a Zhang.

L'attaccante del Manchester United potrebbe lasciare a fine stagione, come confermato a Sky dall'agente Federico Pastorello: "E’ alla sua seconda stagione qui e ha ancora tre anni di contratto. Vedremo. E' uno a cui piace conoscere differenti culture e differenti tipi di calcio. Gli piace l’Italia, quando era bambino seguiva un sacco il campionato italiano. Squadre come il Real Madrid e il Barcellona naturalmete attraggono qualsiasi campione, quindi un giorno si vede a giocare nella Liga. Anche la Bundesliga è un bel campionato".

