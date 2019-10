Inter, Antonio Conte in ansia: due top player a rischio

Antonio Conte incrocia le dita per Romelu Lukaku e Diego Godin. I due fiori all'occhiello della campagna acquisti estiva dell'Inter (oltre a Stefano Sensi), sono usciti acciaccati dall'ultimo match di campionato perso contro la Juventus, ma sono stati entrambi convocati per gli impegni delle rispettive Nazionali.

Entrambi i giocatori potrebbero scendere in campo da titolari e sono esposti ad infortuni: Diego Godin ha un problema al ginocchio, ma contro il Perù sarà in campo e terrà sulle spine Conte.

"Ho avuto un piccolo problema al ginocchio, nulla di importante. Ora valutiamo con lo staff medico, ma mi sento bene. Mi sto adattando a un nuovo sistema, a un nuovo calcio: è una bella esperienza. Ho trovato un club fantastico andando all’Inter, con un grande allenatore", sono state le sue parole ai microfoni di Sport890.

Per quanto riguarda il bomber belga, apparso in ritardo di condizione contro i campioni d'Italia, il problema è di tipo muscolare. Il giocatore è alle prese con un affaticamento al quadricipite che lo ha fortemente condizionato con i bianconeri e costretto a saltare la gara di Barcellona.

Il ct dei Diavoli Rossi Martinez deciderà nelle prossime ore se impiegarlo contro San Marino: "Se sta bene, gioca la prima partita e non la seconda, con il Kazakistan". Lukaku è a caccia del suo cinquantesimo gol in Nazionale.

Per quanto riguarda la situazione di Stefano Sensi, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto all’Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato un'elongazione agli adduttori della coscia destra, che sarà rivalutata nei prossimi giorni.

Lasciato a casa dal ct Roberto Mancini per i due match validi per la qualificazione agli europei contro Grecia e Liechtenstein, il centrocampista rischia di saltare anche il match contro il Sassuolo, la sua ex squadra: l'obiettivo è rientrare con il Borussia Dortmund il 23 ottobre, o in alternativa con il Parma tre giorni dopo.

